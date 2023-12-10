Видео ⟩ Полиция возбудила уголовное дело за стрельбу в животных из движущегося авто

Представители полиции сообщают, что установили место происшествия и возможных причастных к нему лиц. В настоящее время ведется работа над уголовным делом.

Между тем, Объединение охотников Латвии на своей странице в Facebook подчеркивает, что показанное на видео свидетельствуют о грубом нарушении нормативных актов и этических норм охоты.

Союз охотников решительно осуждает такое опасное и безответственное поведение, отмечая, что "таким людям нет места среди охотников".

Видео: Стрельба в оленей из движущегося авто в Латвии

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