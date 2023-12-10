Видео ⟩ Полиция возбудила уголовное дело за стрельбу в животных из движущегося авто

Возбуждено уголовное дело за расстрел лесных животных из движущегося автомобиля, подтвердили агентству LETA в Госполиции. На видео, распространенном в социальных сетях в воскресенье, 10 декабря, видно, как мужчина в машине просовывает ствол пистолета в окно автомобиля и целится в оленей, бегущих по соседнему полю.
Представители полиции сообщают, что установили место происшествия и возможных причастных к нему лиц. В настоящее время ведется работа над уголовным делом.
Между тем, Объединение охотников Латвии на своей странице в Facebook подчеркивает, что показанное на видео свидетельствуют о грубом нарушении нормативных актов и этических норм охоты.
Союз охотников решительно осуждает такое опасное и безответственное поведение, отмечая, что "таким людям нет места среди охотников".
Видео: Стрельба в оленей из движущегося авто в Латвии
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