Домогательства в молодежном лагере: почему это продолжалось и можно ли призвать к ответственности?

Никто из причастных к происшествию не сообщил об этом в полицию. Другие лидеры, вероятно, не уделяли должного внимания связям взрослых мужчин с участницами лагеря. Осенью 2022 года полиция отреагировала на пост в социальных сетях. Одно заявление в полицию направила Государственная инспекция по защите прав детей. Обе проверки ничем не закончились.
"Фактически в обоих случаях также не было возможно принять объяснения от этих девочек. Одна из них была за границей, там ее и обнаружили. Фактически мы исходим из того, что видим в Facebook. Там невозможно определить, произошло преступление или нет", - рассказала De Facto представитель криминальной полиции Риги Мария Солдатова.
Алина Курова говорит, что на все это у девушек уже не было сил: "Насколько я знаю, у девушек не было уверенности, что обращение в полицию может как-то помочь и что последует какая-то реакция со стороны полиции. И это сильно снизило мотивацию вообще обращаться в полицию, потому что это требует много сил, времени и ресурсов. А это то, что нужно девочкам, чтобы восстановить психологическую устойчивость после случившегося".
Сейчас полиция не планирует возвращаться к делу после расследования журналистов, поскольку не хватает признаков явного насилия. Тем не менее пострадавшим по-прежнему предлагают обратиться в полицию, что, возможно, поможет начать новое расследование.
Если подростку исполнилось 16 лет, то уголовная ответственность наступает, если действия сексуального характера были совершены против воли потерпевшего. В таком случае, говорят в полиции, должно быть сказано четкое "нет". Остается вопрос, сможет ли девочка-подросток сказать такое четкое "нет" и противостоять кому-то, находящемуся на позиции власти. "Если при этом используется авторитет, это можно расценивать как один из признаков такого уголовного преступления", - говорит Солдатова.