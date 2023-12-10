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Домогательства в молодежном лагере: почему это продолжалось и можно ли призвать к ответственности?

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Peter Leee/Shutterstock

Шестнадцати-, семнадцати-, восемнадцатилетние девушки, все еще школьницы, члены молодежной организации KID. Всех их объединяет одно: им пришлось пережить домогательства или даже сексуальное насилие со стороны руководителей лагеря. Об этом свидетельствует исследование Латвийского радио и журналистов портала Delfi "Обнимашки с лидером".

Передача Латвийского телевидения De Facto сообщает, что предыдущие расследования полиции закончились безрезультатно и в настоящее время она не видит оснований начинать повторное расследование только на основании публикации, однако не исключает, что могла бы сделать это, если бы получила заявления потерпевших. В свою очередь, Государственный центр содержания образования (VISC) планирует повысить требования к руководителям лагерей.

"Внимание! Сексуальное насилие!". Этими словами началась публикация в Facebook молодой женщины Барбары в ноябре прошлого года. В ней она описала свои отношения с мужчиной, с которым познакомилась, будучи школьницей, когда находилась в лагере KID (Kultūra. Iecietība. Draudzība - "Культура. Толерантность. Дружба") и участвовала в сопутствующих мероприятиях. Мужчина был одним из преподавателей, руководителей лагеря.

Из поста Барбары в Facebook: "В то время я очень уважала Павла, и наши отношения были в некотором роде с прикосновениями, но я никогда не считала его романтическим или сексуальным партнером. Я не сказала твердого "нет" из-за трепета, который испытывала перед этим человеком, его авторитетом. В тот момент, находясь в шоке, я пришла к выводу, что это был акт любви. Но и без того странная ситуация приняла пугающий оборот, когда Павел начал меня душить, причем очень сильно. (...) Я знала, что что-то не так, но, к сожалению, изнасилование в моем понимании было чем то, что происходит в парке и с неизвестным маньяком".

Атмосфера лагеря KID отличается тем, что здесь все участники, а также руководители могли без специального разрешения обниматься и прикасаться друг к другу. Возраст участников - от 15 лет.

Сексуальному насилию со стороны учителя или лидера в лагере KID несколько лет назад подверглась подруга Алины Куровой. Долгое время она считала, что это единичный случай. Однако пост Барбары и комментарии женщин к нему побудили Алину выяснить масштаб происходившего путем установления личности жертв. Последовал вывод - это была как система.

"Я знаю случаи, когда девочки пытались открыто сказать "нет", но мужчины применяли физическую силу для продолжения полового акта или сексуального использования. Важно понимать, что подростки не всегда могут осознавать, что происходит насилие. У взрослых мужчин есть много способов манипулировать детьми. Имеет место сильный дисбаланс сил", - говорит Алина, добавляя, что "у мужчин есть много способов заставить ребенка делать то, что ему нужно. То есть молчать, не сопротивляться. И вообще считать все произошедшее нормальным".

Исследование "Обнимашки с лидером", проведенное Латвийским радио и порталом Delfi, раскрывает свидетельства того, как два лидера лагеря KID - Павел Назаров и Павел Веретенников - подвергали сексуальным надругательствам участниц молодежной организации. Одна из девочек сообщила об этом начальнику лагеря Дмитрию Бочарову через год после происшествия. Но немедленных действий не последовало. Бочаров отказался поговорить с De Facto, заявив, что он не обязан комментировать произошедшее.

Участники организации KID встречались и за пределами лагеря - на протяжении всего года, и предполагаемые насильники продолжали участвовать во встречах. Назарова и Веретенникова исключили только в следующем, 2019 году: "Молодежная организация "Культура. Толерантность. Дружба" прекратила сотрудничество с Павлом Веретенниковым и Павлом Назаровым за действия, противоречащие ценностям и задачам организации" (из публикации в Facebook). После этого лагеря по разным причинам больше не проводились. О том, что исключение связано с жалобами на сексуальное насилие, представители лагеря сообщили только прошлой осенью, когда появилась публичная жалоба: "3 года назад мы отстранили Павла Назарова и Павла Веретенникова от участия в любой деятельности организации в связи с нарушением правил внутреннего распорядка лидеров. Это произошло после того, как команде лидеров поступили две анонимные жалобы на сексуальное насилие".

Веретенников с журналистами не разговаривал. Назаров не отрицает сексуальные контакты, но подчеркивает, что девочки были совершеннолетними, а отношения - добровольными и без насилия.

Показания других женщин показывают, что руководитель лагеря Бочаров около 10 лет назад также пытался наладить отношения или даже физически домогаться участниц KID. Бочаров в своем посте в Facebook не отрицает ни переписки, ни домогательств и сам называет это ошибкой: "Я считаю описанные события одной из самых серьезных ошибок в своей жизни". На интервью Бочаров не согласился, но журналистам Delfi и Латвийского радио удалось встретиться с ним на мероприятии физиков. Бочаров заявил журналистам, что сообщения с текстом о том, что у школьницы чувственная спина или рот, следует расценивать как комплимент, а не сообщение эротического характера. На вопрос Delfi, приемлемо ли это, Бочаров отвечает: "На тот момент однозначно да. Это было до всех Me Too и подобных вещей". Лагерями KID Бочаров больше руководить не будет.

Никто из причастных к происшествию не сообщил об этом в полицию. Другие лидеры, вероятно, не уделяли должного внимания связям взрослых мужчин с участницами лагеря. Осенью 2022 года полиция отреагировала на пост в социальных сетях. Одно заявление в полицию направила Государственная инспекция по защите прав детей. Обе проверки ничем не закончились.

"Фактически в обоих случаях также не было возможно принять объяснения от этих девочек. Одна из них была за границей, там ее и обнаружили. Фактически мы исходим из того, что видим в Facebook. Там невозможно определить, произошло преступление или нет", - рассказала De Facto представитель криминальной полиции Риги Мария Солдатова.

Алина Курова говорит, что на все это у девушек уже не было сил: "Насколько я знаю, у девушек не было уверенности, что обращение в полицию может как-то помочь и что последует какая-то реакция со стороны полиции. И это сильно снизило мотивацию вообще обращаться в полицию, потому что это требует много сил, времени и ресурсов. А это то, что нужно девочкам, чтобы восстановить психологическую устойчивость после случившегося".

Сейчас полиция не планирует возвращаться к делу после расследования журналистов, поскольку не хватает признаков явного насилия. Тем не менее пострадавшим по-прежнему предлагают обратиться в полицию, что, возможно, поможет начать новое расследование.

Если подростку исполнилось 16 лет, то уголовная ответственность наступает, если действия сексуального характера были совершены против воли потерпевшего. В таком случае, говорят в полиции, должно быть сказано четкое "нет". Остается вопрос, сможет ли девочка-подросток сказать такое четкое "нет" и противостоять кому-то, находящемуся на позиции власти. "Если при этом используется авторитет, это можно расценивать как один из признаков такого уголовного преступления", - говорит Солдатова.

У Госинспекции по защите прав детей (VBTAI) есть право проверять лагеря и то, как дети чувствуют себя в них. Однако как только школьнику исполняется 18 лет, его охрана становится обязанностью полиции. Проверки лагерей KID не проводились, так как на них не поступало никаких жалоб и они не входили в число подлежащих выборочной проверке.

"В таком выборочном варианте мы проводим плановую проверку без предварительного предупреждения. И мы смотрим с точки зрения прав детей, наилучших интересов ребенка. Все ли в этом лагере предусмотрено, организовано так, как должно быть? Мы разговариваем с ребенком, берем интервью у детей", - объясняет заместитель руководителя VBTAI Валентина Горбунова.

По истечении столь длительного периода времени у VBTAI уже нет оснований для проведения проверки, однако в компетенцию инспекции входит расследование административных правонарушений, совершенных должностными лицами государства и местного самоуправления. В других случаях ответственность за расследование несет полиция. Оснований для изменения существующего порядка нет. Однако подчеркивается, что участники каждого лагеря должны быть проинформированы, как связаться с Инспекцией по защите прав детей, номера телефонов должны быть видны, должна быть возможность позвонить.

"Это тоже вопрос восприятия каждого взрослого - что мне с этим делать. Я повторяю это и детям, и родителям - если что, звоните туда. Либо так, либо держу это в себе и думаю: нет-нет-нет, не выносим сор из избы", - говорит Горбунова.

"Со стороны общества, со стороны родителей, говорю я, там должно быть то начало, чтобы люди вокруг не были равнодушны к происходящему", - говорит Солдатова.

Реестр лагерей ведет Государственный центр содержания образования. Он также сертифицирует руководителей лагерей - сертификат можно получить, пройдя 72-часовой курс по первой помощи, правам детей и тому подобному. Сертификат Бочарова действует до сих пор (он сам подтвердил, что больше не будет руководить лагерями). Однако как аннулировать сертификат, нигде не указано.

"Сейчас во внешних нормативных актах не прописано конкретное действие, но, на мой взгляд, нужно подумать, как и в какой момент VISC может отреагировать на такие сообщения. Какие из них достаточны, какие учреждения могут направлять такие сообщения, чтобы рассмотреть их и либо приостановить действие сертификата, либо отозвать его полностью. Но здесь надо понимать, что такое поведение будет негативным действием по отношению к личности, поэтому у нас должны быть четкие процедуры, в каких случаях мы можем это применять", - говорит руководитель Департамента содержания образования VISC Диана Шавалгина.

После случившегося VISC призывает как обсудить повышение образовательных требований к организаторам лагерей, так и уточнить, что может быть основанием для запрета организовывать лагеря. "И вместе нам нужно создать какой-то понятный, единый механизм, а также информировать общественность о том, куда следует обращаться в таких ситуациях, не быть равнодушными, сообщать об этом и привлекать внимание", - говорит Шавалгина.

Сейчас с несовершеннолетними не могут работать судимые персоны либо если полицией против человека применена соответствующая мера пресечения. Однако четко не определено, что делать, если учитель начинает отношения с учеником. Одна школа увольняет, другая принимает на работу. "Чего нам не хватает, на мой взгляд, так это такого сильного внутреннего кодекса педагогических объединений или учителей, какой есть, скажем, в медицине - как я отношусь к своим пациентам. Подобные кодексы есть и в скандинавских странах - каков мой внутренний кодекс как учителя, как я отношусь к ученику, как я отношусь к другим педагогам, чему я учу. Всегда нужно понимать, что ученик в более слабой позиции, у него меньше возможностей защитить себя. И здесь мы, взрослые, должны быть начеку, чтобы этого не произошло", - говорит министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").

На инцидент уже отреагировал Латвийский университет (ЛУ), где Бочаров преподает на кафедре физики. Вуз также провел внутреннее расследование, опросив студенток, которым Бочаров читал лекции. Опрос не выявил новых случаев домогательств. ЛУ призвал Комиссию по этике оценить его прошлое и пригодность к работе педагогом. Но до тех пор он не будет работать с молодежью - не будет читать лекции или организовывать олимпиады по физике.

Расследование "Обнимашки с лидером" можно послушать в сериях передачи "Документарий" Латвийского радио или прочитать на портале Delfi.

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