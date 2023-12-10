Домогательства в молодежном лагере: почему это продолжалось и можно ли призвать к ответственности?

Сейчас с несовершеннолетними не могут работать судимые персоны либо если полицией против человека применена соответствующая мера пресечения. Однако четко не определено, что делать, если учитель начинает отношения с учеником. Одна школа увольняет, другая принимает на работу. "Чего нам не хватает, на мой взгляд, так это такого сильного внутреннего кодекса педагогических объединений или учителей, какой есть, скажем, в медицине - как я отношусь к своим пациентам. Подобные кодексы есть и в скандинавских странах - каков мой внутренний кодекс как учителя, как я отношусь к ученику, как я отношусь к другим педагогам, чему я учу. Всегда нужно понимать, что ученик в более слабой позиции, у него меньше возможностей защитить себя. И здесь мы, взрослые, должны быть начеку, чтобы этого не произошло", - говорит министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство").