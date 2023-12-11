Китайская пропаганда через соцсети доходит и до Латвии

"С самого начала войны я могу подтвердить, что Китай пытался способствовать мирным переговорам. Китай - это страна, которая не хочет наблюдать за этой войной. Война не в чьих-либо интересах. Сразу после начала войны президент Си Цзиньпин связался с президентом Путиным по телефону и сказал, что война - это не тот выбор, что мы должны искать мирное решение, дипломатическое решение. Следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран", - говорит Суньген.

"Мы приветствуем и поддерживаем более сильную, более сплоченную и более интегрированную Европу, потому что в Европе идет война и многие люди страдают. Поэтому мы будем работать вместе, и Китай продолжит играть важную роль в качестве одной из ведущих стран, чтобы быстрее найти политическое решение этой войны".

До сих пор основным инструментом влияния Китая на Латвию и другие страны региона был Институт Конфуция под эгидой Латвийского университета. Шведские спецслужбы пришли к выводу, что под прикрытием этого института в их стране работают шпионы. В Латвии его возглавляет Петерис Пилдегович.

В 1990-х годах он открыл представительство Латвии в Китае, составил несколько словарей китайского языка и теперь гордится наградой, которую только что получил в Китае. Он говорит, что институт проводит обучение китайскому языку в нескольких латвийских школах и рассказывает о китайской культуре.