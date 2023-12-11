Китайская пропаганда через соцсети доходит и до Латвии

Китай - прекрасная возможность для развития нашей экономики, технологическая сверхдержава и гарант глобального баланса. В регионе, населенном уйгурами, нет репрессий, но наблюдается устойчивое развитие, а Тибет под контролем Пекина процветает. Таковы руководящие принципы китайской пропаганды, которая транслируется в собственных СМИ, а теперь пытается охватить и латвийское общество, выяснила программа Nekā personīga на TV3.
В обмен на обещание восстановить контроль над Тайванем партия КНР позволила Си Цзиньпину назначать лояльных ему политиков на руководящие должности, продолжать путь Китая к ужесточению авторитаризма и бороться с гегемонией США в мире.
В ряде европейских стран появились страницы в Facebook, которые распространяют новости китайских пропагандистских каналов на местном языке. В Латвии также стали распространяться китайские новости на английском и латышском языках.
View Latvia публикует новости на английском и латышском. View Lithuania и View Estonia имеют практически одинаковое содержание - на литовском и эстонском языках. Эти же страницы нацелены на Нидерланды и пять скандинавских стран. Нет никаких указаний на то, что они связаны с китайскими государственными СМИ или правительством, но распространяемый ими контент поступает из китайских пропагандистских каналов.
Сеть была замечена Саманом Назари, исследователем OSINT (разведки по открытым источникам), чьи расследования сосредоточены на влиянии Китая в Европе. "Они продвигают технологическое развитие Китая, культуру, природу и стиль управления. Мы также видим, что они продвигают действия Китая на международной арене по вопросам изменения климата, израильско-палестинского конфликта и т. п. Они также пытаются продвигать идеи хороших отношений между Китаем, европейскими странами и европейскими народами. Такого рода контент обычно создается для наращивания мягкой силы и позиционирования Китая как альтернативы западному или возглавляемому США мировому порядку, как они его называют", - отмечает исследователь.
Деятельность Китая, которую видит Назари, важна, поскольку она знаменует собой перемены. В Скандинавии и странах Балтии пока особой информационной активности не наблюдается. Связь этих страниц с официальной государственной политикой не подлежит сомнению, поскольку все публикуемые новости исходят от компаний China Media Group. Они находятся в прямом подчинении отдела пропаганды Коммунистической партии КНР.
"Это скрытое поведение, которое они сейчас демонстрируют, является относительно новым явлением. В конце прошлого года я видел, что они начали проводить ребрендинг некоторых из своих существующих каналов, скрывая связь с государством. Они полностью не раскрывают, что тот или иной журналист или инфлюенсер, медиабренд на самом деле является дочерней компанией China Global Television Network (CGTN) или кем-то в этом роде".
Страницы, ориентированные на страны Балтии и Скандинавии, пока не охватывают широкую аудиторию. В последнее время все они, кроме страницы, посвященной Латвии, начали распространять контент с помощью платной рекламы.
Исследователь подчеркивает, что за деятельностью Китая необходимо следить, поскольку она может стать чем-то более значимым. Так, например, произошло с YouTube-каналом Facts Tell, созданным China Television. Ему долго не удавалось собрать большую аудиторию. Теперь канал размещает свои видео в TikTok, где у него дела идут гораздо лучше.
Facts Tell распространяет видеоролики, восхваляющие отказ победившей на выборах в Словакии партии помогать Украине, рассказывающие о провале политики США и т. д.
До сих пор содержание View Latvia и других аналогичных страниц казалось безобидным - природные и культурные красоты Китая, технологические достижения, растущие и развивающиеся города.
На данный момент содержание View Latvija и других идентичных страниц, казалось бы, выглядит безобидно - красота природы и культуры Китая; технический прогресс; города, которые растут и развиваются. А среди этого рассказы о том, как Китай заботится о природе оккупированного Тибета или о развитии Синьцзяна.
Это регион, где центральное правительство Китая девять лет назад начало целенаправленный геноцид уйгурского меньшинства. Около миллиона уйгуров находятся в тюрьмах, а неизвестное количество представителей этой национальности подвергается другим репрессиям - принудительным работам, стерилизации, абортам.
Содержание новой сети страниц совпадает с тенденциями китайской пропаганды, которые заметили и латвийские исследователи. "Это рассказ о том, как в Китае все хорошо. Наше исследование показывает, что [продвигается] история о том, что уйгурам в Китае хорошо, они с удовольствием работают и поют и никто их не притесняет. А еще история о том, что Китай - страна экономических возможностей для Латвии", - отмечает руководитель Центра китаеведения Рижского университета Страдиня Уна Берзиня-Черенкова.
"Европейский союз и Европа в целом не должны быть слугами США, США втягивают нас в войны. Эту историю труднее продать в Балтии, но дальше от границ Украины она приживается куда успешнее".
В этом году в Латвию прибыл новый посол Китая. Тан Суньген, молодой человек, ранее был послом Китая в Кирибати. В Латвии ему удалось за короткое время встретиться с мэрами нескольких городов и компаниями, организовать конференцию по сотрудничеству с Китаем, продемонстрировав доселе необычайную активность китайской дипломатии в Латвии. На этой неделе он встретился со спикером Сейма Дайгой Миериней.
"Мы достигли консенсуса о том, как развивать эти отношения. Поскольку Китай является важной страной, мы приветствуем всю продукцию, особенно сельскохозяйственную, из Латвии. Это очень большой рынок. Внешняя политика Китая всегда основывалась на мирных и взаимовыгодных принципах, сотрудничестве, взаимном уважении. Конечно, у каждого посла своя область интересов. Я считаю, что общение, сотрудничество с муниципалитетами также в повестке дня для меня и моей команды. Вот почему я посещаю очень много муниципалитетов", - отмечает Суньген.
До недавнего времени Китай сотрудничал со странами Центральной и Восточной Европы в так называемом формате 17+1. Считалось, что со странами, ранее жившими при социализме, будет легче работать.
Два года назад из группы вышла Литва, что изменило название группы на 16+1. В прошлом году то же самое сделали Латвия и Эстония. После вторжения России в Украину участие в блоках, сформированных крупнейшим соперником США, уже не казалось прагматичным.
Однако, в отличие от других стран Балтии, Латвия не дала разрешения на открытие тайваньского представительства в Риге. Сейчас Китай упрекает латвийский Сейм за то, что в нашем парламенте есть протайваньские и протибетские группы депутатов.
"Возможно, было принято решение, что необходимо продемонстрировать некую добрую волю, поскольку самый большой потенциал в Латвии связан именно с экономикой. В обществе до сих пор живет теория о том, что Китай может помочь нам экономически", - отмечает Черенкова.
"С самого начала войны я могу подтвердить, что Китай пытался способствовать мирным переговорам. Китай - это страна, которая не хочет наблюдать за этой войной. Война не в чьих-либо интересах. Сразу после начала войны президент Си Цзиньпин связался с президентом Путиным по телефону и сказал, что война - это не тот выбор, что мы должны искать мирное решение, дипломатическое решение. Следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран", - говорит Суньген.
"Мы приветствуем и поддерживаем более сильную, более сплоченную и более интегрированную Европу, потому что в Европе идет война и многие люди страдают. Поэтому мы будем работать вместе, и Китай продолжит играть важную роль в качестве одной из ведущих стран, чтобы быстрее найти политическое решение этой войны".
До сих пор основным инструментом влияния Китая на Латвию и другие страны региона был Институт Конфуция под эгидой Латвийского университета. Шведские спецслужбы пришли к выводу, что под прикрытием этого института в их стране работают шпионы. В Латвии его возглавляет Петерис Пилдегович.
В 1990-х годах он открыл представительство Латвии в Китае, составил несколько словарей китайского языка и теперь гордится наградой, которую только что получил в Китае. Он говорит, что институт проводит обучение китайскому языку в нескольких латвийских школах и рассказывает о китайской культуре.
"Я работал журналистом в информационном агентстве Синьхуа в течение двух лет, я работал в крупнейшем пропагандистском издательстве Коммунистической партии Китая, это взгляд изнутри через китайскую пропаганду. И, наконец, с 2010 года я являюсь директором Института Конфуция, и мне, конечно, лучше всего видится то, что происходит между нашими странами в сфере культуры. Послы приезжают в Институт Конфуция и потом очень активно рассказывают о политике, которую сейчас проводит Си Цзиньпин. Это такие долгие разговоры, где все подробно объясняется", - говорит руководитель Института Конфуция Пилдегович.
"Проект, который показался очень привлекательным - это "Один пояс, один путь". В прессе сообщалось, что Италия выходит из этого проекта, то же писали и о других странах, у которых возникают проблемы, потому что может случиться так, что они, причем в большом количестве, окажутся должниками Китая и не смогут расплатиться за проекты, которые построил Китай".
"Представители СМИ - наши хорошие друзья, мне нравится дружить с представителями СМИ, их ждут в нашем посольстве в любое время", - подчеркивает Суньген.
Инициатива Китая "Один пояс, один путь" является его главным оружием экономического и политического влияния и предусматривает строительство новых логистических маршрутов в Китай и из Китая. Свое участие в инициативе подтвердили 150 стран.
В октябре этого года они собрались на форуме в Пекине, где одним из главных гостей был находящийся в международном розыске президент России Владимир Путин.
Видео: Сюжет передачи Nekā personīga (на латышском языке)
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