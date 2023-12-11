"Слово пацана". Почему скандальный российский сериал стал популярным в Украине

«Магия кино»

Сторонники же фильма отвечают: фильм сделан профессионально, поэтому и стал популярным в том числе в Украине.

Этого мнения придерживается режиссер и продюсер Александр Роднянский, который создал украинский телеканал «1+1», а потом долгое время работал в России и был там одним из самых влиятельных телепродюсеров.

«Это беспрецедентный успех. О сериале говорят, спорят, копируют его героев, требуют его запретить… Я не понимаю пока еще, есть ли в сериале художественная ценность, но он сделан бесспорными профессионалами. Он „работает“», — сказал Роднянский Украинской службе Би-би-си.

После начала полномасштабной войны Роднянский осудил вторжение, покинул Россию и прекратил там все свои проекты. Войну он назвал личной трагедией.

На вопрос о популярности сериала в Украине он отвечает так: «Это магическое качество кино. Если оно вызывает интерес и доверие к героям и способно волновать, то преодолевает границы. Даже во время войны».

Военный обозреватель Кирилл Данильченко предлагает искать причину популярности сериала «в себе».

«То, что у нас ровно такие же хрущевки, каким реновацию делать 50 лет мало, а из развлечений на районе — наливайка и качалка в подвале через 30 лет — виноваты не российские наративы», — пишет он.

Современная украинская реальность, по его мнению, не так уж отличается от поздней советской.