Премьер-министр Израиля призвал боевиков ХАМАС сдаться

ХАМАС заявляет о продолжении военных действий

Пресс-секретарь вооруженного крыла ХАМАС Абу Обейда ранее заявил, что боевые действия против израильских войск будут продолжены. Несмотря на все попытки, солдатам ЦАХАЛ не удается сломить "сопротивление" ХАМАС, сообщил он по местному телевидению в воскресенье.

Он также заявил, что ни один заложник не покинет сектор Газа живым, если требования его организации не будут выполнены. В конце ноября представитель ХАМАС сделал заявление, что исламисты готовы освободить заложников, включая израильских солдат, если взамен будут освобождены все палестинские заключенные в Израиле.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли свыше 17 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников, Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти ХАМАС, по данным израильских властей, остаются еще 138 человек, захваченных 7 октября.