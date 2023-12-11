Архиепископ Ванагс покидает пост; у лютеран будет новый настоятель церкви

Ванагс руководит LELB уже 30 лет. В Конституции церкви сказано, что епископ может уйти в эмеритуру, когда достигнет 65 лет, а в 70 лет этот пост должен быть оставлен. Ванагс родился 25 мая 1958 года и в этом году достигнет возраста 65 лет.

Ванагс намерен отправиться в эмеритуру после следующего синода LELB. Это он подтвердил в воскресенье на богослужении Второго адвента. Ранее в интервью Латвийскому радио Ванагс сообщил, что в этом году более полугода - с 1 марта по 1 октября - находился в длительном отпуске, "приводил в порядок здоровье", и руководство церковью в этот период успешно осуществлял епископ Риналд Грантс.

Главой LELB Ванагс стал в 34 года после трагической гибели предыдущего лютеранского архиепископа Карлиса Гайлитиса в автокатастрофе осенью 1992 года. На пост епископа Ванагс был избран 26 января 1993 года.

Первоначально Ванагс был единственным епископом LELB, а теперь в ней создана коллегия епископов в составе архиепископа Ванагса, епископа Даугавпилсского диоцеза Эйнара Алпе и епископа Лиепайского диоцеза Ханса Мартина Йенсона. Епископ избирается Синодом церкви, который является высшим принимающим решение органом и собирается не менее одного раза в четыре года.

Latvijas Avīze отмечает, что Ванагс считается консервативным теологом, а LELB упоминается как одна из самых консервативных лютеранских церквей мира.

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