Tele2 вводит новое решение для защиты клиентов от мошенников

Автоматизированная система безопасности будет анализировать полученные СМС, и в случае обнаружения мошеннических признаков номера будут заблокированы, а другие клиенты больше не будут получать такие сообщения.

Мошенники постоянно ищут разные "креативные" решения, чтобы обмануть людей, постоянно пользующихся мобильной связью. Только за октябрь служба безопасности Tele2 "Безопасность в интернете" предотвратила более 2,1 млн угроз безопасности клиентов компании. Однако не все угрозы безопасности можно устранить достаточно быстро, поэтому был создан специальный бесплатный номер 1677, по которому клиенты могут сообщать о подозрительных текстовых сообщениях, поскольку одним из самых популярных видов мошенничества является отправка фейковых СМС, например, от имени банка, курьеров или государственных учреждений с мошенническими ссылками, которые вас приглашают открыть.

"Наша повседневная жизнь протекает в быстром темпе, и в этой суете мы часто не обращаем внимания на детали. Этой спешкой пользуются и мошенники, которые рассылают текстовые сообщения, очень похожие на те, которые теоретически могли бы отправить банк, курьер или какое-то государственное учреждение, – говорит руководитель отдела безопасности Tele2 Мартиньш Мелнис. – Чтобы помочь нашим клиентам, мы внедрили удобное решение, которое позволит им сообщать о подозрительных случаях, а нам – более оперативно реагировать и предотвращать мошенничество. В случае возникновения подозрений клиентам нужно всего лишь переслать полученное СМС на номер 1677".

Tele2 внедрило это решение безопасности совместно со шведскими коллегами, которые уже используют подобное технологическое решение для уменьшения случаев мошенничества.

Tele2 активно анализирует новейшие виды мошенничества и уже в этом году внедрило новые решения безопасности для защиты клиентов, например, услугу "Безопасность в интернете", дополнительную аутентификацию при совершении покупки в интернет-магазине предприятия, а также получение уведомлений в случае изменений в данных клиента Tele2 на портале самообслуживания.

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