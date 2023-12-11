На елгавском направлении задерживаются рейсы поездов

Представители PV пояснили агентству LETA, что поезда на елгавском направлении задерживаются из-за неисправности системы автоблокировки на участке Олайне - Цена.

Компания информирует, что поезд Рига (12:44) - Елгава (13:29) идет с опозданием примерно на 51 минуту, а поезд Елгава (12:46) - Рига (13:33) идет с опозданием примерно в 38 минут.

Ранее более чем на полчаса задержались поезда из Риги в 9:44 и 10:44, а также поезда из Елгавы в 9:47 и 10:46.

Напомним, в понедельник, 11 декабря, вступил в силу новый график движения поездов с изменениями на всех маршрутах.

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