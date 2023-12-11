В Риге пройдет новый фестиваль света

В создании инсталляций участвовали авторы, которые ранее радовали публику в таких проектах, как Ziemas gaismas dārza, именитый столичный фестиваль Staro Rīga, прогулка Izgaismotā Liepāja, световое шоу Sapnis, и других зрелищных мероприятиях.

Фестиваль света задуман как световая пешеходная тропа - зимнее приключение с иллюминацией, поэзией и актерами, световыми инсталляциями и музыкой, видеопроекциями и лазерным шоу. А одним из главных творцов этого великолепия станет искусственный интеллект.

Под руководством режиссера фестиваля Диты Лурини вместе с актерами латвийских театров искусственный интеллект предложит всем вспомнить произведения популярных поэтов и предложить свою интерпретацию. Творческая группа светового шоу поставила перед искусственным интеллектом различные аудиовизуальные задачи. На фестивале света будет представлено более 15 световых объектов, и у каждого посетителя будет возможность проявить творческий потенциал и повлиять на визуальный облик инсталляций.

Посетить фестиваль света Ziemas nedarbi в Ботаническом саду ЛУ можно с 20 декабря по 14 января по вечерам с 17:00 до 22:00, кроме 24 и 31 декабря.

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