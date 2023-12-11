Трагедия в Торнякалнсе: у сидевшего за рулем пенсионера была действительная медицинская справка

Как уже сообщалось, в прошлую субботу в Риге на улице Елгавас мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков.

В результате аварии погибла девушка 2007 года рождения, в свою очередь парень с травмами был доставлен в медучреждение.

По предварительной информации полиции, причиной аварии стала невнимательность водителя - он своевременно не заметил пешеходов.

Мужчина в момент ДТП был трезв.

Полиция начала уголовный процесс и расследует все обстоятельства происшествия. Также выясняется, где находились в момент аварии молодые люди. Полиция также подтвердила, что у водителя была действительная медицинская справка.

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