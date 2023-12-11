Трагедия в Торнякалнсе: у сидевшего за рулем пенсионера была действительная медицинская справка

У пенсионера, вызвавшего в конце прошлой недели трагическую аварию в Торнякалнсе, была действительная медицинская справка водителя транспортного средства, сообщили агентству LETA в полиции.
Как уже сообщалось, в прошлую субботу в Риге на улице Елгавас мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков.
В результате аварии погибла девушка 2007 года рождения, в свою очередь парень с травмами был доставлен в медучреждение.
По предварительной информации полиции, причиной аварии стала невнимательность водителя - он своевременно не заметил пешеходов.
Мужчина в момент ДТП был трезв.
Полиция начала уголовный процесс и расследует все обстоятельства происшествия. Также выясняется, где находились в момент аварии молодые люди. Полиция также подтвердила, что у водителя была действительная медицинская справка.
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