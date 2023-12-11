Возможная поставка компонентов электроники в РФ: VDD начала уголовный процесс

Независимое русскоязычное издание исследовательской журналистики The Insider писало тогда, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, с момента вторжения России в Украину 24 февраля прошлого года Латвия по-прежнему экспортирует в Россию чипы стоимостью в миллионы евро. В VDD тогда ответили, что взаимосвязанные предприятия известны службе и она ранее уже проводила проверки в вязи с возможными нарушения этими компаниями международных санкций. В результате ранее проведенных проверок служба не выявила нарушений международных санкций со стороны указанных предприятий, однако начала дополнительную проверку.

25 сентября VDD сообщила, что начала дополнительную проверку прозвучавшей в СМИ информации о том, что латвийские предприятия снабжают российские военные заводы чипами. АО RD Alfa mikroelektronikas departaments тогда опровергло информацию о поставках чипов в Россию. Менеджер по развитию предприятия Лев Лапкис сказал агентству LETA, что договоры с Россией были разорваны с началом войны, а также до этого чипы предприятия не производились и не поставлялись для военных нужд. В АО Alfa RPAR также опровергли прозвучавшую информацию о том, что предприятие продолжает снабжать Россию чипами.

Упомянутая проверка по-прежнему продолжается, подтвердила сегодня служба.

Также сообщалось, что VDD начала уголовное производство в связи с деятельностью компании Arta-F по подозрению в снабжении ресурсами вооруженных сил России. Это предприятие работает в сфере производства одежды.

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