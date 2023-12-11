Россиян обязали сдавать паспорта при запрете на выезд из страны

В России с понедельника, 11 декабря, вступил в силу закон, обязывающий граждан страны сдавать загранпаспорта при запрете на выезд из страны. Россияне, которым власти запретили ездить за границу, теперь должны в течение пяти рабочих дней "передавать на хранение" загранпаспорта в выдавшие их учреждения (МВД или МИД), либо в государственные организации, ограничившие своим сотрудникам выезд из РФ. Соответствующее постановление было принято правительством РФ 22 ноября.

Постановление прописывает процедуру сдачи паспортов за рубежом

Постановление, принятое в связи со вступлением в силу статьи 18 закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию", прописывает процедуру сдачи загранпаспортов в зарубежные представительства РФ. Из посольств и консульств документы будут отправлять диппочтой в РФ на хранение в выдавшие их органы власти.

Паспорта, которые не будут сдаваться на хранение в указанные сроки, будут признаваться недействительными, указывается в опубликованном на официальном портале правовой информации документе. Выдача сданных на хранение паспортов будет возможна после снятия ограничений.

Поправки, предписывающие сдавать загранпаспорта определенным категориям граждан, в том числе призванным на срочную военную или альтернативную гражданскую службу, были приняты в июне. Поправки были внесены в Госдуму РФ в августе 2021 года. Первое чтение законопроекта прошло через два месяца. Однако депутаты приняли документ во втором и третьем чтении только в мае 2023 года. 7 июня поправки одобрил Совет Федерации, а 13 июня их подписал президент РФ Владимир Путин. Теперь - через 180 дней после официального опубликования - поправки вступили в силу.