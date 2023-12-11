Видео ⟩ На Бривибас гатве водитель чудом избежал столкновения с пешеходом

Инцидент произошел в пятницу, 8 декабря, в Риге, на Бривибас гатве. Видно, что на светофоре менялся сигнал, но водитель решил проехать перекресток, пока еще горел желтый свет.

В этот момент на пешеходный переход вышел человек. Видно, что пешеход не смотрит на происходящее вокруг и начинает перебегать дорогу. Мастерство водителя в этой ситуации, вероятно, спасло жизнь пешеходу, поскольку водитель резко вывернул руль влево и человек врезался в бок транспортного средства.

При просмотре видео видно, что водитель находился примерно на стоп-линии, когда загорелся красный свет. Однако сложно понять, почему пешеход вдруг начал перебегать улицу.

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