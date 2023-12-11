Оппозиция Рижской думы критикует качество уборки снега на улицах

Депутаты задали вопросы исполняющему обязанности директора департамента Янису Вайводсу о порядке уборки снега, ответственности за очистку проезжей части, автобусных остановок, тротуаров и обороте информации, а также раскритиковали контроль качества.

Вайводс признал, что в аутсорсинге тоже были недостатки, и департамент выписал штрафы в десятки тысяч евро, но в 99% случаев снег был убран.

Депутат от "Прогрессивных" Зане Пупола в ответ на это заявила, что ей, видимо, "повезло быть в том одном проценте, который, проходя по улице Чака, по щиколотку погружается в снежно-водяную кашу на пяти перекрестках".

Депутат видела в социальных сетях фотографии рижан, которые сами чистят переходы, и ей стыдно за то, что самоуправление не справляется со своей работой.

Дискуссии разгорелись и по поводу материалов для уборки улиц и порядка уборки автобусных остановок. Пупола указала на затопленные водой автобусные остановки, от которых страдает обувь людей, инфраструктура и зеленые насаждения, и раскритиковала отсутствие какого-либо алгоритма оценки уборки автобусных остановок.

"Именно у больниц, где собираются люди с проблемами передвижения, остановки не убраны, и люди не могут сесть или выйти из общественного транспорта", - сказал она.

Депутат Вадим Фальков ("Согласие") сказал, что получает жалобы от жителей на то, что велодорожки чище, чем пешеходные дорожки.

Вайводс, отвечая на обвинения, сказал, что велодорожки - это проезжая часть улицы, поэтому там можно использовать соль, в отличие от тротуаров.

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