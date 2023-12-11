Партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше. Теперь премьером должен стать Туск

"Контекст" Фото: BBC

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Фото: BBC

Трудные отношения с ЕС

Новое правительство в числе прочего намерено улучшить отношения Польши с Европейским союзом, резко ухудшившиеся за время правления «Права и справедливости».

Выборы в Сейм Польши Фото: BBC

В том числе будущий премьер хочет принять меры для восстановления независимости судебной системы, которую, по мнению сторонников Туска и европейских чиновников, пыталось подорвать прежнее правительство.

«Мы работаем над целым рядом мер, которые в максимально возможной степени восстановят верховенство права», — говорил об этом Туск.

Он обещал разблокировать финансирование Польши со стороны ЕС на сумму 36 млрд евро, которое было заморожено из-за проведенной предыдущим кабинетом реформы судебной системы.

Туск также намерен пересмотреть принятое в 2020 году судебное решение о запрете абортов в большинстве случаев и укрепить защиту прав ЛГБТ-людей.

Однако реализовывать эти задачи Туску придется в условиях, когда президентом страны до 2025 года будет оставаться сторонник «Права и справедливости» Анджей Дуда.

Принятые парламентом страны законы должен подписывать президент — и он также обладает правом вето, для преодоления которого у Туска и его сторонников нет достаточного числа голосов.