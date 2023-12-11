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Партия "Право и справедливость" потеряла власть в Польше. Теперь премьером должен стать Туск

BBC News Русская служба
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BBC
Дональд Туск
Дональд Туск Фото: BBC News

​Правая партия «Право и справедливость» потеряла власть в Польше после восьми лет, в течение которых ее представители возглавляли правительство страны. Большинство депутатов недавно избранного Сейма проголосовали за вынесение вотума недоверия кабинету во главе с представителем «Права и справедливости» Матеушем Моравецким.

Теперь премьер-министром должен быть назначен лидер партии «Гражданская платформа» и бывший глава Европейского совета Дональд Туск. Туск также возглавлял правительство Польши с 2007 по 2014 год.

Голоса за вотум доверия кабинету Моравецкого отдали 190 депутатов Сейма, а 266 выступили против.

Президент Польши Анджей Дуда выдвинул Моравецкого на должность премьера, несмотря на то, что «Право и справедливость» не смогла получить большинство на прошедших в октябре парламентских выборах. Поэтому сегодняшнее вынесение вотума недоверия было ожидаемым, хотя из-за решения Дуды появление нового правительства отложилось на несколько недель.

В результате октябрьского голосования ПиС набрала 35,38% голосов, ее главный соперник, «Гражданская коалиция» Туска — 30,7%, «Третий путь» — 14,4%, «Левица» — 8,61%, а ультраправая «Конфедерация» — 7,16%.

Суммарным большинством в Сейме сейчас обладает коалиция во главе с Туском — она состоит из партий, занявших на выборах второе, третье и четвертое места: «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левица».

Ожидается, что парламент должен дать Туску право на формирование нового кабинета уже в понедельник, а во вторник депутаты проголосуют за вынесение ему вотума доверия. Одним из новых министров должен стать Радослав Сикорский, который был главой Министерства иностранных дел Польши во времена премьерства Туска.

"Контекст"
"Контекст" Фото: BBC

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Фото: BBC

Трудные отношения с ЕС

Новое правительство в числе прочего намерено улучшить отношения Польши с Европейским союзом, резко ухудшившиеся за время правления «Права и справедливости».

Выборы в Сейм Польши
Выборы в Сейм Польши Фото: BBC

В том числе будущий премьер хочет принять меры для восстановления независимости судебной системы, которую, по мнению сторонников Туска и европейских чиновников, пыталось подорвать прежнее правительство.

«Мы работаем над целым рядом мер, которые в максимально возможной степени восстановят верховенство права», — говорил об этом Туск.

Он обещал разблокировать финансирование Польши со стороны ЕС на сумму 36 млрд евро, которое было заморожено из-за проведенной предыдущим кабинетом реформы судебной системы.

Туск также намерен пересмотреть принятое в 2020 году судебное решение о запрете абортов в большинстве случаев и укрепить защиту прав ЛГБТ-людей.

Однако реализовывать эти задачи Туску придется в условиях, когда президентом страны до 2025 года будет оставаться сторонник «Права и справедливости» Анджей Дуда.

Принятые парламентом страны законы должен подписывать президент — и он также обладает правом вето, для преодоления которого у Туска и его сторонников нет достаточного числа голосов.

BBC
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