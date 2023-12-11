Ранее судимый латвиец убил гражданина Швейцарии в Германии

В понедельник, 11 декабря, начался суд над 39-летним гражданином Латвии за убийство, совершенное в немецкой общине Йештеттен в июне этого года - он ударил гражданина Швейцарии тяжелым брусом, сообщает швейцарское издание Blick.
Пострадавшим оказался гражданин Швейцарии, отдыхавший в немецкой общине Йештеттен. 39-летний латыш восемь раз ударил его тяжелым блоком, сбив с ног.
Латвийцу грозит 15 лет тюрьмы. Мотив убийства неясен.
Известно, что предполагаемый преступник в 2005 году убил еще одного человека, за что отбывал тюремное заключение в Латвии до 2015 года. После этого он приехал в Германию в качестве гастарбайтера и некоторое время работал на стройке в Йештеттене.
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