Латвийская молодежь все чаще участвует в схемах по отмыванию денег

В последнее время все больше молодых латвийцев вовлекаются в схемы отмывания денег, становясь так называемыми "денежными мулами". Молодых людей соблазняют обещаниями легкой наживы, но это зачастую приводит к серьезному наказанию и записи о криминальном прошлом в биографии. Программа LTV Aizliegtais paņēmiens расследует действующие в Латвии незаконные схемы.
Так называемый "денежный мул" - участник схемы по отмыванию денег, позволяющий использовать свои банковские счета для перемещения незаконно полученных денег. Цель преступников - скрыть происхождение денег, чтобы следователям было сложнее выявить истинного бенефициара. "Денежные мулы" получают за это небольшое вознаграждение.
Для программы Aizliegtais paņēmiens двое молодых людей рассказали о своем опыте в качестве "денежных мулов". Двое молодых людей были задержаны полицией и оба уже понесли наказание за участие в незаконных схемах. Артуру на данный момент 20 лет, а 19-летний Юрий стал "денежным мулом" в 16 лет.
Схема достаточно проста: "Денежный мул" позволяет пользоваться своим банковским счетом, на него поступают деньги, которые потом снимают в банкомате. Большая часть денег возвращается организатору, а "мул" получает небольшую компенсацию.
Чаще всего деньги в банкоматах снимаются поздно в праздничные вечера и в полночь.
"Чтобы было меньше риска вывода и банк успел как-то отреагировать. (..) Интересно, почему именно в полночь? Именно в это время вступают в силу дневные лимиты на выдачу наличных. Если вы снимаете, скажем, 3000 евро около полуночи, а у вас лимит 3000 евро, то уже через минуту после полуночи вы снова можете снять 3000 евро", - объяснила представитель Государственной полиции по борьбе с киберпреступностью.
Одна схема, много действующих лиц
Но откуда берутся эти деньги?
Например, мошенники выманивают деньги у жертв, которым предлагают перевести деньги на счет "денежного мула". Далее идут посредники, которые организуют перевод денег авторам схемы мошенничества.
Посредники забирают наличные деньги у "денежного мула" и переходят к другому посреднику - "меняле". Далее деньги пересчитываются, например, в криптовалюту, которая попадает на криптовалютные кошельки авторов схемы. Комиссия достается и "мулам", и "меняле", и всем другим посредникам.
Легкая прибыль, разрушенное будущее
Банки все чаще обращают внимание на подобные подозрительные операции.
"Общее количество сообщений, подаваемых в Службу финансовой разведки, увеличивается. Следует отметить, что банки также совершенствуют свои системы, возможности выявлять и сообщать о таких случаях. Банки со своей стороны готовят типологии и сценарии, которые это показывают.
Самое тревожное, что используют молодых людей, а это влияет на будущее этих людей, возможность выполнять определенные работы, где аспект репутации очень важен. В сущности, можно разрушить все свое будущее из-за каких-то легкомысленных сделок", - пояснил Кристапс Марковскис, руководитель Департамента по предотвращению отмывания денег в Банке Латвии.
Уголовная судимость влечет за собой различные ограничения на работу. Например, вы не сможете работать в органах государственного управления, в банках, в полиции или делать военную карьеру в национальной армии.
Представитель полиции заявила, что 16-летние вообще не думают о своей жизни в 30 лет. Лишь позже "денежные мулы" осознают последствия, которые это имеет для их жизни.
Кроме того, если банк заблокировал счет, его уже невозможно открыть. "Денежные мулы" рискуют испортить отношения с рядом банков.
"Мне было 16 лет, я был глупым, думал: ой, быстрые деньги, все законно. Мне сказали: даже если придет VID, будут какие-то вопросы со стороны банка, со стороны VID, то все можно решить, потому что это законно. Я даже не представлял, что такое может произойти", - рассказал Юрий программе Aizliegtais paņēmiens.
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