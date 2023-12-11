Латвийская молодежь все чаще участвует в схемах по отмыванию денег

Одна схема, много действующих лиц

Но откуда берутся эти деньги?

Например, мошенники выманивают деньги у жертв, которым предлагают перевести деньги на счет "денежного мула". Далее идут посредники, которые организуют перевод денег авторам схемы мошенничества.

Посредники забирают наличные деньги у "денежного мула" и переходят к другому посреднику - "меняле". Далее деньги пересчитываются, например, в криптовалюту, которая попадает на криптовалютные кошельки авторов схемы. Комиссия достается и "мулам", и "меняле", и всем другим посредникам.

Легкая прибыль, разрушенное будущее

Банки все чаще обращают внимание на подобные подозрительные операции.

"Общее количество сообщений, подаваемых в Службу финансовой разведки, увеличивается. Следует отметить, что банки также совершенствуют свои системы, возможности выявлять и сообщать о таких случаях. Банки со своей стороны готовят типологии и сценарии, которые это показывают.

Самое тревожное, что используют молодых людей, а это влияет на будущее этих людей, возможность выполнять определенные работы, где аспект репутации очень важен. В сущности, можно разрушить все свое будущее из-за каких-то легкомысленных сделок", - пояснил Кристапс Марковскис, руководитель Департамента по предотвращению отмывания денег в Банке Латвии.

Уголовная судимость влечет за собой различные ограничения на работу. Например, вы не сможете работать в органах государственного управления, в банках, в полиции или делать военную карьеру в национальной армии.

Представитель полиции заявила, что 16-летние вообще не думают о своей жизни в 30 лет. Лишь позже "денежные мулы" осознают последствия, которые это имеет для их жизни.

Кроме того, если банк заблокировал счет, его уже невозможно открыть. "Денежные мулы" рискуют испортить отношения с рядом банков.

"Мне было 16 лет, я был глупым, думал: ой, быстрые деньги, все законно. Мне сказали: даже если придет VID, будут какие-то вопросы со стороны банка, со стороны VID, то все можно решить, потому что это законно. Я даже не представлял, что такое может произойти", - рассказал Юрий программе Aizliegtais paņēmiens.

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