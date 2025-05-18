Отказ от русского как второго иностранного дополнительно потребует 300-350 учителей

На этой неделе Сейм в срочном порядке принял поправки об отказе от русского языка как второго иностранного в средней школе, однако учителей для преподавания других языков в школах не хватает. В семи учебных заведениях Риги русский по-прежнему является единственным вторым иностранным языком. Министерство образования подвергается резкой критике как за неспособность подготовить новых учителей, так и за то, что не позволяет школам в исключительных случаях перераспределять уроки в пользу, например, изучения латышского языка, сообщает программа Nekā personīga на телеканале TV3.
Решение о постепенной отмене русского языка как второго иностранного в начальных школах было принято парламентом год назад. Предполагалось, что средних школ это не коснется, но теперь Сейм вернулся к этому вопросу.
Депутат Сейма Чеслав Батня из оппозиционной фракции "Объединенный список" поддерживает изменения, предусматривающие постепенный отказ от русского языка как второго иностранного в школе. Однако в прошлом он работал директором школы и видит в реформе недостатки.
"В той же Латгалии есть школы, латышские школы, где директора звонят мне и говорят, что есть проблемы с поиском немецких учителей. Я считаю, что это проблема министерства, государства, которое не обращает внимания, зная, что каждый год нам не хватает 40 учителей, но при этом мы подчеркиваем, что у нас все в порядке. Нет, нам нужно инвестировать в педагогический ресурс", - говорит он.
В департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы тоже сообщили Nekā personīga, что в столице есть дефицит учителей и что в семи учебных заведениях, в том числе в трех средних школах, русский язык является единственным вариантом при выборе второго иностранного языка. В настоящее время объявлены вакансии, и учебные заведения надеются найти учителей немецкого языка в следующем учебном году.
Министерство образования подтверждает, что по всей стране есть около 14 школ, где в настоящее время не предлагается никакого другого выбора, кроме русского языка.
"Да, это так. Я могу это подтвердить. Я знаю, что когда началась эта реформа, было очень, очень много (самый высокий процент был в Риге) школ, где русский язык был единственным вторым иностранным языком. Соответственно, сейчас ситуация улучшилась", - сказала заместитель государственного секретаря Минобразования по вопросам образования и государственной политики Кристине Ниедре-Латере.
Рижский техникум туризма и творческой индустрии (RTRIT) и творчества ежегодно принимает на профессиональное обучение 700 детей после девятого класса.
NP: Сколько людей выбирают русский язык? Вы вообще еще предлагаете его?
Илзе Лочмане, директор RTRIT: Да, это так, те, кто изучал русский язык до девятого класса, а также из школ для меньшинств, конечно, выбирают русский язык, и, конечно, этот процент высок. Это около 50% учащихся.
NP: Половина?
И.Л.: Да.
Как второй иностранный в RTRIT также предлагается немецкий. Преподавателя не без трудностей, но удалось найти. Также на преподавание немецкого переучился один из учителей английского языка. А вот найти того, кто бы преподавал французский, не получилось ни с помощью платных объявлений в университете, ни на платформе mācībspēks.lu.lv.
"Мне кажется, что молодое поколение боится профессиональных учебных заведений. Может быть, более сложный контингент, менее мотивированные молодые люди", - размышляет Лочмане.
NP: Чего вы ожидаете от Минобразования? Не было ли это решение поспешным?
И.Л.:Я думаю, что нужно было подготовить базу. Чтобы были учителя, которым мы можем предложить работу. Но еще не слишком поздно. Мы могли бы предложить обучение испанскому языку с самых азов. Надеемся на поддержку.
Полная ликвидация русского языка как второго иностранного в системе среднего образования должна произойти в течение трех-четырех лет.
"Немного беспокоит то, что индустрия туризма и гостеприимства очень сильно связана с русским языком. Как с языком обслуживания. Ведь мы говорим не только о России, которая является страной-агрессором. Мы говорим о странах бывшего Советского Союза, которые, тем не менее, используют русский язык в качестве языка общения. И это может стать для нас вызовом. Смогут ли испанский, английский и немецкий языки, которые мы думаем усиливать и предлагать, полностью заменить это общение?", - говорит Лочмане.
Депутат Батня считает, что ошибку - отсутствие подготовленных учителей - нужно решать более разумно. Школам, в которых сейчас нет преподавателей второго иностранного языка, следует разрешить перераспределить уроки в пользу, например, латышского языка или других предметов. По его словам, многие страны ЕС следуют принципу обучения в школах государственному языку и только одному иностранному.
"Действующим законодательством это не предусмотрено. Но мы также открыты. И мы начнем думать о том, какие конкретные поправки необходимо внести в образовательный стандарт. Если есть нехватка учителей, с оговоркой, что это связано именно с нехваткой учителей, разрешить заменить его другим предметом, который может быть не только латышским", - говорит Кристине Ниедре-Латере.
При полной ликвидации русского языка как второго иностранного Латвии потребуется еще 300-350 учителей. Авторы реформы считают, что школы должны больше сотрудничать с посольствами и использовать приглашенных учителей, которые не обязательно должны знать государственный язык. Университеты также объявили о дополнительном наборе преподавателей иностранных языков.
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