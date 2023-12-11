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Видео ⟩ 91-летний водитель сбил насмерть несовершеннолетнюю в Торнякалнсе: полиция о последовательности событий

rus.tvnet.lv
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Пешеходный переход
Пешеходный переход Фото: Edijs Pālens/LETA

В выходные по вине пожилого мужчины в Торнякалнсе произошла трагическая авария, который сбил на машине двух пешеходов. От полученных травм погибла несовершеннолетняя девочка. Полиция установила, что девочку сбили на пешеходном переходе, сообщает программа LTV Panorāma.

Полиция установила, что у водителя не было острой медицинской проблемы, которая могла бы объяснить обстоятельства аварии, и наиболее вероятным объяснением является грубая халатность.

Водитель, 91-летний мужчина, имел действующие водительские права и медицинскую справку. Полиции удалось выяснить, что водитель не заметил девочку, переходившую улицу по пешеходному переходу, а шедший по тротуару молодой человек был сбит машиной после наезда на девушку. После этого машина врезалась в скамейку. Молодые люди, которые пострадали в аварии, не знали друг друга.

Как уже сообщалось, в прошлую субботу в Риге на улице Елгавас мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков.

В результате аварии погибла девушка 2007 года рождения, в свою очередь парень с травмами был доставлен в медучреждение.

По предварительной информации полиции, причиной аварии стала невнимательность водителя - он своевременно не заметил пешеходов. Мужчина в момент ДТП был трезв.

Полиция начала уголовный процесс и расследует все обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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