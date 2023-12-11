Видео ⟩ 91-летний водитель сбил насмерть несовершеннолетнюю в Торнякалнсе: полиция о последовательности событий

Полиция установила, что у водителя не было острой медицинской проблемы, которая могла бы объяснить обстоятельства аварии, и наиболее вероятным объяснением является грубая халатность.

Водитель, 91-летний мужчина, имел действующие водительские права и медицинскую справку. Полиции удалось выяснить, что водитель не заметил девочку, переходившую улицу по пешеходному переходу, а шедший по тротуару молодой человек был сбит машиной после наезда на девушку. После этого машина врезалась в скамейку. Молодые люди, которые пострадали в аварии, не знали друг друга.

Как уже сообщалось, в прошлую субботу в Риге на улице Елгавас мужчина 1932 года рождения, управляя автомобилем Nissan, сбил двух подростков.

В результате аварии погибла девушка 2007 года рождения, в свою очередь парень с травмами был доставлен в медучреждение.

По предварительной информации полиции, причиной аварии стала невнимательность водителя - он своевременно не заметил пешеходов. Мужчина в момент ДТП был трезв.

Полиция начала уголовный процесс и расследует все обстоятельства происшествия.

Видео: Сюжет программы Panorāma