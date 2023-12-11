Видео ⟩ Жизнь на пороховой бочке: в квартире пенсионерки снова случился пожар

Симона (имя изменено), живет на втором этаже злосчастного дома. Она не захотела раскрывать свое лицо перед камерой. Симона и другие жильцы дома живут как на пороховой бочке. На первом этаже живет пенсионерка, квартира которой горит несколько раз в год.

"Выходим, чтобы отвезти детей в школу, а вся эта лестничная клетка задымлена. Стало понятно, что надо собирать вещи и выходить из квартиры", - говорит она.

Вызов пожарным поступил в 8:30 утра. До приезда бригады жильцы квартиры успели самостоятельно потушить горящий диван. Мебель могла загореться из-за непогашенного окурка или свечи. По словам соседки, возгорание обычно совпадает с днем, когда приезжают родственники женщины. Именно в это время семья начинает выпивать.

"Там живет одна женщина, не знаю, на пенсии ли она. Когда приезжает ее сын, то начинается пьянка", - добавляет соседка.

Пенсионерка получила незначительные ожоги и вдыхание дыма во время пожара и была доставлена в больницу.

Пожарные не слышали, чтобы в квартире сработал датчик дыма.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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