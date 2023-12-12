Откуда в Эстонию едут нелегалы и почему давление мигрантов остановилось на Финляндии

Меньше чем через неделю Финляндия откроет границу с Россией. Конечно, если не случится новый форс-мажор. Новость о том, что простой в работе погранпереходов на финско-российской границе закончится уже 14 декабря, третий день продолжает гулять по страницам мировых СМИ и сознанию их читателей, хотя финские пограничники рассказали об этом еще в начале недели.