Прием Украины в ЕС: сколько это будет стоить европейцам?

Таким образом, после приема Украины в ЕС его членам придется выделить немалые средства на поддержку ускоренного развития украинских регионов, однако это не приведет автоматически к очень серьезному увеличению финансового бремени для европейских стран, если путем реформ удастся повысить эффективность использования бюджетных средств. Исследование Института немецкой экономики в Кёльне свидетельствует о том, что поиск таких решений уже идет в экспертном сообществе полным ходом.

Так ли уж нужны украинским аграриям дотации из Брюсселя?

К тому же, вполне возможно, что те 50-90 млрд евро аграрных субсидий, которые ученые IW насчитали просто по аналогии со средствами, выделяемыми Польше и Румынии, Украине в таком объеме могут и не понадобиться. Об этом свидетельствует опубликованное 15 ноября на английском языке другое исследование - "Особый случай или нет? Готовность экономики Украины к вступлению в ЕС". Его подготовили ученые Венского института международных экономических исследований (WIIW) и эксперты по Восточной Европе и Евросоюзу немецкого аналитического центра Фонда Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung) в Гютерсло.

Об этом исследовании DW подробно писала в статье "Вступление Украины в Евросоюз: экономика тормозом не станет". В ней, в частности, отмечалось, что, по мнению австрийских и немецких специалистов, "Украина зарекомендовала себя как глобально конкурентоспособный поставщик некоторых сельскохозяйственных товаров", а прибыльность ее аграрного бизнеса в ряде случаев не ниже, а порой и выше, чем в других странах ЕС. В этом сегодняшняя Украина как раз выгодно отличается от многих бывших восточноевропейских кандидатов на вступление в ЕС, которые в то время имели обширное, но слабое, малоэффективное сельское хозяйство, и очень рассчитывали поэтому на дотации из Брюсселя.

По мнению заместителя директора института WIIW Ричарда Гривсона, "опасения, что украинский аграрный сектор может оказаться бездонной бочкой для бюджета ЕС, являются необоснованными. Наоборот, благодаря плодородным черноземным почвам и дешевой рабочей силе украинское сельское хозяйство работает настолько эффективно, что представляет собой серьезную конкуренцию для многих государств ЕС, о чем свидетельствует конфликт вокруг экспорта украинского зерна в Польшу и Венгрию". Так что вполне может оказаться, что Украине после ее вступления в ЕС понадобится значительно меньше аграрных субсидий, чем полагают ученые IW