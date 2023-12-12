Минздрав: С врачами, которые откажутся работать пять дней в неделю, могут не заключить контракты

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре ранее подчеркивала, что с 1 января семейные врачи смогут работать четыре рабочих дня, оплачиваемых государством, а пятый - уже за плату.

Абу Мери отмечает, что с врачами, которые откажутся работать пять дней в неделю, государство может не подписать контракты.

Министр обещает найти возможности для нахождения необходимого финансирования для увеличения господдержки врачам семейной практики, поскольку на данный момент ее недостаточно, особенно в зимние месяцы.

Как сообщалось, в конце этого года истекает срок действия контракта, заключенного с Национальной службой здравоохранения (NVD) для семейных врачей. Президент ассоциации утверждает, что до сих пор ни одно требование ассоциации не выполнено.

Исключение - небольшое повышение зарплаты, одинаковое для всех врачей в Латвии. По расчетам семейных врачей, с 1 января финансирование их отрасли уменьшится на 13%, поэтому возникают опасения, как сохранить места практики и какие услуги предоставлять пациентам в будущем.

Ницмане-Айшпуре сообщила, что члены LĢĀA между собой договорились подписать новый контракт с NVD до конца 2024 года, работая четыре дня в неделю за госоплату, а пятый - за полную плату.

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