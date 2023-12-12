Упали розовые очки: как оптимизм украинских властей влияет на ситуацию на фронте

На протяжении почти двух лет войны президент Украины Владимир Зеленский минимум раз в день обращается к украинцам. В своих выступлениях он восхваляет защитников Украины, радуется каждому успеху на фронте и подчеркивает решительное сопротивление Украины российской агрессии. Financial Times анализирует преимущества и недостатки оптимистических выступлений Зеленского.
В своих обращениях к нации Зеленский всегда говорит о движении вперед, пытаясь вселить оптимизм внутри страны и за рубежом. Три человека, знающие коммуникативную стратегию президента Украины, подчеркивают, что акцент на оптимизме должны делать все - от главы государства до военачальников.
Однако многие начинают сомневаться в эффективности такой стратегии, поскольку в этом году Украина не одержала каких-либо заметных крупных побед, а поддержка Запада начинает ослабевать.
Противники оптимизма
"Нам следует добавить больше реализма… И мы должны быть такими же смелыми, какими были 24 февраля [2022 года]", - сообщил человек, связанный с коммуникационной стратегией украинского президента.
Военачальники подчеркивают, что ситуация на фронте делает официальную коммуникационную стратегию неубедительной, то есть не мотивирует украинцев и западных партнеров. Разница между повествованием и реальностью стала заметна в ноябре, когда генерал Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что война зашла в тупик.
Открытость главнокомандующего ВСУ удивила многих украинцев, а некоторые западные лидеры даже звонили Зеленскому, чтобы спросить, что значили слова Залужного. По словам советника по связям с общественностью экс-министра обороны Украины Алексея Резникова Ирины Золотарь, оптимистичная стратегия в начале войны помогла, потому что она поддерживала высокий боевой дух.
Сегодня такой подход создает ложное представление, не соответствующее действительности, а особенно радужные заявления звучат пусто и фальшиво.
Золотарь считает, что правительство должно перейти к стратегии "сбалансированного реализма", сбросить розовые очки и не бояться говорить правду. Она объясняет, что нарратив "вот-вот победим" на самом деле пугает западных партнеров - зачем тратить деньги налогоплательщиков, когда победа буквально за углом?
Консультанты по коммуникациям отмечают, что такая оптимистичная стратегия действительно не позволяет западным странам почувствовать, что помощь необходима немедленно, и подрывает доверие к Украине.
В качестве примера приводится Бахмут. В то время этот нарратив считался "контрпропагандой" по отношению к российской пропаганде. Тяжелые бои за город шли несколько месяцев, и высшие власти представили эту битву в героическом свете без негативного подтекста. И это, несмотря на большие потери, рассказал бывший сотрудник по связям с общественностью.
Зеленский так и не признал официальный вывод войск из Бахмута, а бои возле города были представлены Минобороны как свидетельство того, что украинская армия продолжает сражаться за Бахмут. Отсутствие плохих новостей в официальных сообщениях было воспринято как "противостояние двух пропагандистов".
Однако война затронула практически каждого жителя Украины. У кого-то на фронте родственники, у кого-то - друзья. Люди делятся информацией, даже если она негативная. Если негативной информации не будет из официальных каналов, это создаст недоверие к официальной власти.
Financial Times сообщает, что недавнее исследование Американского международного республиканского института показало падение поддержки Зеленского.
Сторонники оптимизма
Зеленский видит в оптимистичных отчетах единственный способ успокоить сомневающихся в Украине как дома, так и на Западе, а также повысить доверие к Украине бизнеса, чтобы компании не боялись работать и продолжали платить налоги в государственную казну.
По мнению одного из чиновников, плохие новости будут препятствовать развитию бизнеса, что, в свою очередь, приведет к сокращению налоговых поступлений. Без налоговых поступлений продолжать борьбу с Россией будет практически невозможно.
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