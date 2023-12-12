Упали розовые очки: как оптимизм украинских властей влияет на ситуацию на фронте

Сегодня такой подход создает ложное представление, не соответствующее действительности, а особенно радужные заявления звучат пусто и фальшиво.

Золотарь считает, что правительство должно перейти к стратегии "сбалансированного реализма", сбросить розовые очки и не бояться говорить правду. Она объясняет, что нарратив "вот-вот победим" на самом деле пугает западных партнеров - зачем тратить деньги налогоплательщиков, когда победа буквально за углом?

Консультанты по коммуникациям отмечают, что такая оптимистичная стратегия действительно не позволяет западным странам почувствовать, что помощь необходима немедленно, и подрывает доверие к Украине.

В качестве примера приводится Бахмут. В то время этот нарратив считался "контрпропагандой" по отношению к российской пропаганде. Тяжелые бои за город шли несколько месяцев, и высшие власти представили эту битву в героическом свете без негативного подтекста. И это, несмотря на большие потери, рассказал бывший сотрудник по связям с общественностью.

Зеленский так и не признал официальный вывод войск из Бахмута, а бои возле города были представлены Минобороны как свидетельство того, что украинская армия продолжает сражаться за Бахмут. Отсутствие плохих новостей в официальных сообщениях было воспринято как "противостояние двух пропагандистов".

Однако война затронула практически каждого жителя Украины. У кого-то на фронте родственники, у кого-то - друзья. Люди делятся информацией, даже если она негативная. Если негативной информации не будет из официальных каналов, это создаст недоверие к официальной власти.

Financial Times сообщает, что недавнее исследование Американского международного республиканского института показало падение поддержки Зеленского.

Сторонники оптимизма

Зеленский видит в оптимистичных отчетах единственный способ успокоить сомневающихся в Украине как дома, так и на Западе, а также повысить доверие к Украине бизнеса, чтобы компании не боялись работать и продолжали платить налоги в государственную казну.

По мнению одного из чиновников, плохие новости будут препятствовать развитию бизнеса, что, в свою очередь, приведет к сокращению налоговых поступлений. Без налоговых поступлений продолжать борьбу с Россией будет практически невозможно.

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