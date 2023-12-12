Видео ⟩ В лучших традициях СССР: в Белгородской области люди часами стояли в очереди, чтобы купить яиц

По ее словам, покупка продуктов на продовольственных ярмарках, проходящих на одной их главных улиц Белгорода, позволяет существенно сэкономить, так как "производители встречаются с глазу на глаз с покупателями".

"В последнее время белгородцы на субботних ярмарках начали скупать куриные яйца сотнями. Именно для того, чтобы яиц хватило всем желающим, было принято решение установить лимит - на одного человека полагается до 20 яиц", - указала Щедрина.

На прошлой неделе "предприимчивые граждане" приезжали на ярмарку всей семьей, чтобы купить по возможности большее яиц. В связи с этим возникли длинные очереди, и, чтобы купить яиц, в отдельные моменты приходилось стоять в очереди даже несколько часов.

Белгород. Очередь ZA ЯЙЦАМИ. 👍



Люди долго стояли в огромной очереди, а яиц всем не досталось. pic.twitter.com/wVm53i3U24 — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) December 9, 2023

"Обеспеченность региона яйцами составляет около 200%. Ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, ещё остались, то есть дефицита предложения нет", - отметила Щедрина.

Судя по данным Росстата, с конца декабря 2022 года по начало декабря 2023 года цены на яйца выросли на 42,4%. Лишь за неделю с 28 ноября по 4 декабря рост цен на яйца составил 4,4%. Именно поэтому

в оккупированном Крыму, а также Оренбурге, Новосибирске и даже Москве яйца начали продавать поштучно, а не десятками.

Федеральная антимонопольная служба потребовала у розничных сетей ограничить рост цен на яйца. До марта 2024 года (когда пройдут выборы президента России Владимира Путина), рост цен на яйца не может превышать 5%. Кроме того, рост цен не может касаться молока, хлеба, мяса и других продуктов.

Кроме того, Россельхознадзор разрешил ввоз яиц с 17 турецких предприятий. Впрочем, связано ли это с ростом цен на яйца и другие продукты питания, не уточняется.

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