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Видео ⟩ В лучших традициях СССР: в Белгородской области люди часами стояли в очереди, чтобы купить яиц

TVNET | FINANCENET rus.tvnet.lv
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Куриные яйца
Куриные яйца Фото: AFP / Scanpix

В Белгородской области власти ограничили продажу яиц на еженедельных фермерских ярмарках. Теперь каждому жителю региона полагается не более 20 яиц, сообщила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина.

По ее словам, покупка продуктов на продовольственных ярмарках, проходящих на одной их главных улиц Белгорода, позволяет существенно сэкономить, так как "производители встречаются с глазу на глаз с покупателями".

"В последнее время белгородцы на субботних ярмарках начали скупать куриные яйца сотнями. Именно для того, чтобы яиц хватило всем желающим, было принято решение установить лимит - на одного человека полагается до 20 яиц", - указала Щедрина.

На прошлой неделе "предприимчивые граждане" приезжали на ярмарку всей семьей, чтобы купить по возможности большее яиц. В связи с этим возникли длинные очереди, и, чтобы купить яиц, в отдельные моменты приходилось стоять в очереди даже несколько часов.

"Обеспеченность региона яйцами составляет около 200%. Ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, ещё остались, то есть дефицита предложения нет", - отметила Щедрина.

Судя по данным Росстата, с конца декабря 2022 года по начало декабря 2023 года цены на яйца выросли на 42,4%. Лишь за неделю с 28 ноября по 4 декабря рост цен на яйца составил 4,4%. Именно поэтому

в оккупированном Крыму, а также Оренбурге, Новосибирске и даже Москве яйца начали продавать поштучно, а не десятками.

Федеральная антимонопольная служба потребовала у розничных сетей ограничить рост цен на яйца. До марта 2024 года (когда пройдут выборы президента России Владимира Путина), рост цен на яйца не может превышать 5%. Кроме того, рост цен не может касаться молока, хлеба, мяса и других продуктов.

Кроме того, Россельхознадзор разрешил ввоз яиц с 17 турецких предприятий. Впрочем, связано ли это с ростом цен на яйца и другие продукты питания, не уточняется.

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