Сейм Литвы взялся за поправки, обязывающие иностранцев знать госязык для продления ВНЖ

Парламентские консерваторы Лауринас Касчюнас, Паулюс Саударгас и Аудронюс Ажубалис предлагают установить, что такой документ будет выдаваться иностранцу, прожившему в Литве пять лет и желающему продлить временный вид на жительство в Литве, только в том случае, если человек представит документы, подтверждающие знание государственного языка.

Поправки планируется обсудить далее на пленарном заседании уже в ходе весенней сессии.

По словам парламентариев, практика показывает, что люди склонны продлевать временный вид на жительство на неопределенный срок, поэтому на них не распространяются требования проверки знания государственного языка и основ Конституции, которые возникают при подаче заявления на получение постоянного вида на жительство.

По их мнению, это создает риск формирования диаспор иностранцев.

Также предлагается ужесточить ответственность работодателя при приеме на работу иностранцев. Цель поправок - установить, что временный вид на жительство, выданный на основании работы, будет аннулирован или в выдаче нового вида на жительство будет отказано, если хотя бы для одного трудоустроенного у работодателя иностранца установлен нестраховой период более 90 дней в течение последних 180 дней.

Кроме того, предлагается установить, что прибывший в Литву иностранец может сменить работодателя не ранее чем через шесть месяцев после получения временного вида на жительство.

По действующим правилам работодатели обязуются трудоустроить иностранца в течение шести месяцев, но практика показывает, что по прошествии месяца или нескольких месяцев иностранцы обращаются в Департамент миграции за разрешением сменить работодателя, утверждают авторы поправок.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!