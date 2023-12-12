На латвийско-белорусской границе грузовики ждут в очереди по 12 суток

На ситуацию влияют и ее осложняют как контроль подсанкционных товаров, который занимает гораздо больше времени, так и конфликты между водителями.

Павел из Беларуси рассказывает: "Сегодня уже 12-е сутки, как я здесь стою. Встал 30 ноября. Тогда было 16 километров, теперь остался всего километра до поста. Не знаю, насколько затянется. Это очень сложно".

В свою очередь Сергей из Литвы комментирует: "12 дней уже. Ни конца, ни края пока не видно. Это грустно, ничего не поделать. Хорошо, что здесь, ближе к границе, есть туалеты. Если дальше, то нужно или терпеть или ехать на зарпавку в Краславу".

На пограничном пункте Патерниеки в сутки предусмотрено проверять 100 грузовиков.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!