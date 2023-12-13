Санкции и авиация: насколько надежны еще самолеты в России?

Что считать мелкой поломкой?

Пилотам в России рекомендовали бережно относиться к авиационной технике, особенно к двигателям и шасси, рассказал бывший российский пилот Михаил (он попросил не раскрывать своего настоящего имени). Около года назад он переехал в США, до этого проработав в России около 10 лет, в том числе полгода во время действия санкций. Михаил рассказал, что в рекомендательных письмах советуют использовать взлет с уменьшенной тягой и незначительно изменить технику торможения.

Мелкие поломки после начала войны разрешили не заносить в журнал, например, неисправный насос в туалете, говорит Михаил. В таких ситуациях, как правило, самолет продолжает выполнять рейс, но если поломка носит серьезный характер, то "командир ни под каким предлогом не согласится поднимать самолет, так как от этого зависит жизнь не только пассажиров, но и его собственная", говорит бывший российский пилот.

В Россию контрабандой ввезли авиазапчастей на 1,2 млрд долларов

Часть авиационных запчастей в Россию ввозят контрабандой. Журналисты информационного агентства Reuters подсчитали, что с мая 2022-го по июнь 2023 года Россия закупила оригинальных деталей для самолетов Boeing и Airbus на сумму в 1,2 млрд долларов. Их ввезли через Таджикистан, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Кыргызстан и Турцию.