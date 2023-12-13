Фото ⟩ В Болгарии демонтируют памятник Советской Армии. Прошла акция протеста

В столице Болгарии Софии начали демонтаж памятника Советской Армии. Местные власти говорят, что причина демонтажа в том, что монумент в плохом состоянии, что представляет опасность для горожан.

Пророссийская Социалистическая партия, организовавшая протесты, утверждает, что построенный 70 лет назад памятник, символизирует победу над фашизмом, и его снос незаконен. Протестующие перекрыли движение транспорта на перекрестке возле моста.

Борьба за демонтаж этого памятника в Болгарии ведется уже несколько десятилетий.

Памятник планируют перенести в Музей социалистического искусства в Софии.

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