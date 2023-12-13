Фото ⟩ Ракетный удар по Киеву, пострадали десятки людей

По заявлению местных властей, по городу были выпущены баллистические ракеты, которые были сбиты средствами ПВО.

Воздушные силы Украины объявили, что по Киеву выпустили десять баллистических ракет и все они были сбиты.

"Все десять целей, что летели в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты ракетным подразделением Воздушных сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами", - сказано в Telegram-канале службы.

Обломки ракет упали в разных местах в левобережной части Киева, в Дарницком и Днепровском районах. По меньшей мере в трех местах возникли пожары.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате ракетного удара пострадал 51 человек, 18 из них госпитализированы. Среди доставленных в больницу - двое детей.

В Днепровском районе города от обстрелов пострадала детская больница, также был поврежден фасад многоквартирного жилого дома, в самом доме произошло возгорание, сообщил Кличко.

Всего в четырех районах Киева зафиксировано около десяти случаев падения обломков ракет.

Галерея: Ракетный удар по Киеву

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