Байден одобрил выделение Киеву помощи на 200 млн долларов

Между тем лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что принятие Конгрессом пакета помощи в 60 млрд "практически невозможно" до Рождества, даже если сделка будет заключена в ближайшие дни.

Зеленский встретился с сенаторами

Ранее в тот же день Зеленский в ходе визита в США встретился с членами американского Сената за закрытыми дверями и призвал их одобрить дополнительное финансирование для Украины. По его словам, встреча в Сенате США была "дружественной и откровенной". Она "является важным подтверждением поддержки Украины в борьбе за независимость, свободу и демократию", написал Владимир Зеленский в Telegram-канале. По его словам, он изложил сенаторам ситуацию с безопасностью и экономикой в Украине и подчеркнул всю необходимость "сохранения жизненно необходимой американской поддержки".

В свою очередь лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер назвал встречу сенаторов с Зеленским "очень мощной". По его словам, украинский лидер "очень подробно изложил" потребности своей страны и варианты возможной помощи Соединенных Штатов Украине, а также пояснил, как эта поддержка может помочь Киеву одержать победу. "Если он получит необходимую помощь, он победит", - цитирует слова Шумера телеканал CNN. Лидер демократов в Сенате также подчеркнул, что в случае поражения Украины выиграет президент РФ Владимир Путин, а "это очень-очень опасно для Соединенных Штатов".