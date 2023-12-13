Русский театр в Эстонии дарит детям конфеты российских производителей, родитель возмущен

В мешочке с конфетами от Деда Мороза и театра оказались конфеты российских производителей - фабрики "Красный октябрь" и "Ротфронт". Справедливсти ради надо сказать, что в мешочке были и украинские конфеты, но "Аленка", Мореход и Лимончики обратили на себя больше внимания мамы юного театрала.

Мешочек с конфетами от Русского театра. Фото: Erakogu

Мы решили выяснить, какая фирма комплектует такие подарки, поскольку Русский театр содержится на деньги налогоплательщиков и закупка подарков с такой продукцией так или иначе означает поддержку российской экономики.

На упаковке указана фирма Vikstal OÜ, расположенная на Петербури теэ. Эта компания занимается импортом сладостей более 20 лет и даже попадала в поле зрения Налогово-таможенного департамента и прессы в связи с мошенничеством. Таможня поймала компанию на том, что по документам она перевозила сладости из России через Эстонию на рынок США, а на самом деле продавала здесь конфеты, шоколад и печенье восточного соседа, не уплатив в Эстонии налог на импорт.

Конфеты из подарка Русского театра. Фото: Erakogu