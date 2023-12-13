Роберто Мелони уже месяц находится в реабилитационном центре

"Проблемы со спиной - боли в нижней части - у меня начались пять лет назад. Сделали магнитный резонанс и обнаружили, что одна из этих "подушечек" между позвонками "немного взорвалась", поэтому давила на нерв и дальше отдавало в ногу, - говорит на своем своеобразном латышском Роберто.

Поначалу он справлялся с проблемой при помощи физиотерапии, пока этим летом боль снова не дала о себе знать. Какое-то время она была терпимой, однако параллельно стала неметь нога. Врачи предупредили, что все гораздо серьезнее, чем он думал.

"Обследование показало, что смещенный позвонок "до конца" защемил спинномозговой нерв, что очень рискованно", - объясняет Роберто. Но даже тогда он не унывал - продолжал работать и надеялся, что после лекарств и блокады все пройдет. Когда хирург предложил ему в ближайшее время запланировать двухмесячный перерыв для операции, Роберто лишь пообещал подумать об этом.

Однако во время очередных съемок выяснилось, что медлить больше нельзя. 2 ноября во время съемок программы Pasaki to skaļi! в гримерке Мелони перестал чувствовать ногу и даже чуть не упал - хорошо, что поддержала партнерша по эфиру Элина Фирмане, иначе шоумен бы упал...

Роберто немедленно доставили в больницу. "Шок от того, что я больше не чувствую ногу, заставил меня осознать, что у меня нет выбора - пришло время ложиться на стол". Операцию сделали 6 ноября.

Сейчас он находится в реабилитационном центре "Вайвари" и после операции чувствует себя хорошо. Впереди еще период восстановления.

Подробнее - в журнале Kas Jauns от 12 декабря.

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