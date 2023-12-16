Видео ⟩ В общежитии Огрского техникума студентов заставляют мыться в холодной воде

Молодые люди, которых программа встретила у входа в общежитие, говорят, что никогда нельзя предсказать, когда вместо горячей воды вдруг потечет ледяная вода.

Дежурная в общежитии любезно разрешила программе проверить температуру воды. Вода в душе на первом этаже была почти кипятком.

Мгновением позже директор техникума удивляет съемочную группу. В присутствии Айны Муране, заведующей хозяйственным отделом, студенты рассказывают о давних проблемах с горячим водоснабжением.

Муране говорит, что получила информацию о проблемах только в день приезда программы, но утверждает, что серьезных проблем с горячим водоснабжением нет.

Между тем будущий техник по компьютерным системам Дэниел говорит, что каждый раз, когда он моет голову, он очень волнуется: "Я боюсь мыть голову. Боюсь, что намылюсь и тогда горячая вода исчезнет. Возможно, придется мыть голову ледяной водой".

Илзе Бранте, директор учебного заведения, через программу Bez Tabu предлагает каждому студенту напрямую сообщать ей о проблемах в учебном заведении. Она тоже узнала об отсутствии горячей воды только в день приезда съемочной группы Bez Tabu.

По словам студентов, после визита съемочной группы ситуация с горячим водоснабжением значительно улучшилась.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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