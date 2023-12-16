Видео ⟩ Жительница Кипсалы возмущена безответственным снегоуборщиком

Возвращаясь с работы домой, женщина заметила, что на ее территории навалена куча снега. Тем временем количество снега на подъездной дороге у некоторых соседей значительно уменьшилось.

Илзе может попасть в свой дом с двух сторон - с муниципальной улицы, которой она чаще всего пользуется, и с другой улицы, принадлежащей нескольким соседям, в том числе и Илзе. Находясь во дворе, она заметила в начале частной улицы машину с желтым мигающим сигналом. Кто-то из соседей мог оплатить услугу по уборке снега.

Женщина обратилась в муниципальную полицию по поводу инцидента, прибывшая бригада заявила, что никакого ущерба нанесено не было, но поговорили с мужчиной, которого Илзе подозревает в причастности к тому, что он собрал снег на ее участок, однако сосед отрицал свою вину.

В столице созданы два места, куда каждый может привести снег со своей территории. "В основном снег привозят крупной техникой, но есть и мелкая техника, жители привозят на личном транспорте", - рассказал программе Bez Tabu представитель Департамента благоустройства Рижской думы.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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