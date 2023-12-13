Почему до сих пор не открылся обещанный каток в Пурвциемсе?

"Поскольку каток планируется сделать из натурального льда, к сожалению, погода сейчас не подходящая", - рассказала представитель Рижской думы Синдия Гравере.

По ее словам, в начале декабря прошли подготовительные работы, каток почистили и рабочие уже готовы залить лед, "но сейчас это сделать невозможно, так как температура воздуха колеблется около нуля градусов.

"Важно понимать, что "залить" можно только натуральный лед, который образуется при -2...-3 градусах, при условии, что на следующий день не будет плюсовой температуры, иначе лед начнет таять", - отметила Синдия Гравере.

"Мы следим за погодными условиями и школа готова "залить" лед, когда это будет возможно", - добавила она.

Ранее представитель Рижской думы говорила, что при температуре воздуха ниже -2 градусов этой зимой будет работать каток из естественного льда на спортивной базе Рижской 84-й средней школы в Пурвциемсе. При соответствующей температуре воздуха каток будет открыт с 16 до 20 часов по рабочим дням и с 10 до 20 часов по выходным.

Пока же в Рижской думе призывали активно использовать общественные катки в Риге, обслуживаемые третьими лицами: в спортивном центре Volvo, в ледовом холле Kurbads и ледовом холле стадиона "Даугава". Также публичный каток работает в ТЦ Akropole.

Кроме общественных катков в Риге будут доступны и другие зимние радости. Этой зимой оборудованы три лыжные трассы: в парке Узварас, на Луцавсале и возле Рижской 84-й средней школы. Трассы на Луцавсале и в парке Узварас будут созданы путем надувания искусственного снега, что возможно, если температура воздуха ниже -4 градусов.

В свою очередь, трасса в Пурвциемсе создана из естественного снега. На всех трассах доступны пункты аренды инвентаря. Лыжные трассы открыты каждый день с 10 до 21 часа.

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