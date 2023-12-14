Латвия планирует забрать Дом Москвы в свою собственность, депутаты видят в нем угрозу

Вскоре государство планирует перенять в свою собственность Дом Москвы, где в течение многих лет проводилась так называемая российская политика соотечественников. Цель государства - предотвратить угрозу национальной безопасности. К рассмотрению в Сейме подготовлен проект закона о сделке с недвижимостью в Риге, на улице Марияс, 7, где находится упомянутое здание, сообщает Latvijas avīze.
Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам обратится к парламенту с призывом принять законопроект как срочный в двух чтениях.
"Дом Москвы стал сильным местом влияния российской политики, постоянная деятельность которого направлена против независимости и демократии в нашем государстве", - заявил председатель комиссии Айнар Латковскис.
Законопроект был подготовлен комиссией по национальной безопасности Сейма в сотрудничестве с Министерством юстиции и органами государственной безопасности в то время, когда ее еще возглавлял представитель Нацобъединения Янис Домбрава.
На заседании он заявил, что Дом Москвы не подпадает под защиту закона о дипломатической и консульской службе, который, в свою очередь, распространяется на другой объект - санаторий "Янтарный берег" в Юрмале.
"Поэтому Дом Москвы может быть переписан на имя Латвийского государства, чтобы предотвратить различные действия против Латвии со стороны государства-агрессора", - сказал Домбрава.
В санатории и других объектах подобная деятельность "не так явно видна". Санаторий также упоминается в межправительственном соглашении, поэтому с ним другая ситуация. Права собственности на здание Дома Москвы в настоящее время закреплены за Департаментом имущества города Москвы.
Ожидается, что здание будет переоформлено на государство в лице Министерства сообщения, поскольку он расположен на земле, принадлежащей министерству. Только Эдмундс Зивтиньш ("Латвия на первом месте") высказал на заседании комиссии иное мнение, чем остальные члены. По его словам, если есть угроза национальной безопасности, то органы безопасности должны работать над ее предотвращением.
"Что мы будем делать с этим зданием потом? Определенные партии смогут использовать это [решение Сейма] в предвыборной кампании в Европарламент. Если мы закроем этот дом, то те люди, которые представляют угрозу для страны, смогут собираться в другом месте. Если они там, то их надо задержать", - считает Зивтиньш.
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