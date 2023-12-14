Латвия планирует забрать Дом Москвы в свою собственность, депутаты видят в нем угрозу

Комиссия Сейма по обороне и внутренним делам обратится к парламенту с призывом принять законопроект как срочный в двух чтениях.

"Дом Москвы стал сильным местом влияния российской политики, постоянная деятельность которого направлена против независимости и демократии в нашем государстве", - заявил председатель комиссии Айнар Латковскис.

Законопроект был подготовлен комиссией по национальной безопасности Сейма в сотрудничестве с Министерством юстиции и органами государственной безопасности в то время, когда ее еще возглавлял представитель Нацобъединения Янис Домбрава.

На заседании он заявил, что Дом Москвы не подпадает под защиту закона о дипломатической и консульской службе, который, в свою очередь, распространяется на другой объект - санаторий "Янтарный берег" в Юрмале.

"Поэтому Дом Москвы может быть переписан на имя Латвийского государства, чтобы предотвратить различные действия против Латвии со стороны государства-агрессора", - сказал Домбрава.