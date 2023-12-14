Разыскиваемые полицией Рейнис Бейшанс и Андрис Хофманис найдены мертвыми

Госполиция сообщает, что два объявленных пропавшими без вести лица, Рейнис Бейшанс и Андрис Хофманис, найдены без признаков жизни.
Бейшанс 30 октября этого года вышел из своего места жительства в Ледманской волости Огрского края и пропал. Информацию о его исчезновении Восточный участок Рижского регионального управления Госполиции распространил в соцсетях и СМИ 1 ноября.
А Андрис Хофманис 1955 года рождения 15 ноября этого года около 16:20 вышел из дома на ул. Энергетикю в Саласпилсе. Информация о его исчезновении была озвучена 17 ноября.
12 декабря полиция заявила, что оба человека, к сожалению, найдены без признаков жизни.
Полиция благодарит общественность и СМИ за причастность к розыску обоих лиц.
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