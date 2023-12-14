Разыскиваемые полицией Рейнис Бейшанс и Андрис Хофманис найдены мертвыми

Бейшанс 30 октября этого года вышел из своего места жительства в Ледманской волости Огрского края и пропал. Информацию о его исчезновении Восточный участок Рижского регионального управления Госполиции распространил в соцсетях и СМИ 1 ноября.

А Андрис Хофманис 1955 года рождения 15 ноября этого года около 16:20 вышел из дома на ул. Энергетикю в Саласпилсе. Информация о его исчезновении была озвучена 17 ноября.

12 декабря полиция заявила, что оба человека, к сожалению, найдены без признаков жизни.

Полиция благодарит общественность и СМИ за причастность к розыску обоих лиц.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!