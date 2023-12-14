Ужесточен Уголовный закон: за организацию шпионажа могут дать пожизненное

Сейм в четверг принял в окончательном чтении поправки к Уголовному закону, которые ужесточают уголовную ответственность за преступления против государственной безопасности, в том числе предусмотрено пожизненное заключение за некоторые преступления.
Инициатива изменения закона исходила от президента Латвии Эдгара Ринкевича, однако в принятые поправки к закону были внесены существенные дополнения по предложению министра юстиции Инесе Либини-Эгнере.
Президент Латвии, представляя законодательную инициативу, подчеркнул, что изменения направлены на то, чтобы основным наказанием за преступления, которые существенно угрожают основам существования государства и совершение которых может нанести значительный ущерб важным государственным интересам, было только лишение свободы, а альтернативные виды наказания по возможности исключались.
Предложения Ринкевича включали исключение краткосрочного лишения свободы из статьи Уголовного закона об объединении в организованную группу с целью антилатвийской деятельности и отмену общественных работ как альтернативы лишению свободы.
По мнению Ринкевича, такие формы наказания недостаточны для того, чтобы удержать лиц от совершения уголовного преступления против независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя Латвии.
Ссылаясь на данные правоохранительных органов, президент отметил, что алчность является одним из основных мотивов, побуждающих людей совершать преступления против государства. В связи с этим он призвал дополнить наказания дополнительным наказанием в виде конфискации имущества.
Война России в Украине оказывает прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии. Включенная в Уголовный закон норма должна соответствовать существующей угрозе, она не должна быть непропорционально слабой по сравнению с потенциальным ущербом интересам государства и общества, говорится в обосновании принятых сегодня Сеймом поправок к закону.
За вступление в организованную группу с целью совершения акта против Латвии больше не будет применяться краткосрочное лишение свободы и общественные работы в качестве альтернативы лишению свободы. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет вместо нынешних пяти лет.
Также предусматривается дополнительное наказание - конфискация имущества. Если преступление совершено государственным должностным лицом, ответственным сотрудником компании или организации, то преступник будет наказываться лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.
Помощь иностранцу, иностранной организации или иностранному государству в действиях против Латвии будет наказываться лишением свободы на срок от одного года до десяти лет (ранее - до пяти лет) с конфискацией имущества или без нее. Кроме того, такое преступление больше не будет наказываться краткосрочным лишением свободы, общественными работами или штрафом. В случае оказания помощи иностранному государству группой лиц, должностным лицом или ответственным сотрудником компании или организации виновный будет наказываться лишением свободы на срок от трех до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Ответственность за шпионаж также усилена путем введения минимального наказания в виде одного года лишения свободы и возможности дополнительного наказания в виде конфискации имущества.
Организация или руководство шпионажем будут наказываться пожизненным лишением свободы, лишением свободы на срок от восьми до 20 лет с конфискацией имущества или без таковой, а также испытательным сроком до трех лет.
В Уголовный закон добавлена новая статья, предусматривающая ответственность за нарушение запрета на организацию, проведение или участие в подготовке к выполнению военно-тактических задач. Это преступление будет наказываться лишением свободы на срок до пяти лет, временным лишением свободы, условным наблюдением или штрафом.
Поправки к закону также ужесточают возможное наказание за ложные угрозы о якобы заложенной взрывчатке. Если в настоящее время максимальное наказание за такое преступление составляет три года лишения свободы, если оно причинило значительный ущерб и заведомо ложное заявление направлено против двух или более объектов, то в будущем максимальное наказание планируется увеличить до четырех лет лишения свободы, исключив при этом возможность общественных работ за такое преступление.
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