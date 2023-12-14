Ужесточен Уголовный закон: за организацию шпионажа могут дать пожизненное

Война России в Украине оказывает прямое негативное влияние на национальную безопасность Латвии. Включенная в Уголовный закон норма должна соответствовать существующей угрозе, она не должна быть непропорционально слабой по сравнению с потенциальным ущербом интересам государства и общества, говорится в обосновании принятых сегодня Сеймом поправок к закону.

За вступление в организованную группу с целью совершения акта против Латвии больше не будет применяться краткосрочное лишение свободы и общественные работы в качестве альтернативы лишению свободы. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет вместо нынешних пяти лет.

Также предусматривается дополнительное наказание - конфискация имущества. Если преступление совершено государственным должностным лицом, ответственным сотрудником компании или организации, то преступник будет наказываться лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.