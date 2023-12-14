С нового года муниципальная полиция должна быть в каждом самоуправлении

Поправки уточняют порядок создания муниципальной полиции, так как обязанность ее создания уже прописана в законе о самоуправлениях.

Поправки предусматривают, что у самоуправления будет три варианта создания и финансирования муниципальной полиции. Оно может создать собственную муниципальную полицию, совместную полицию с другим самоуправлением либо передать все функции муниципальной полиции другому самоуправлению.

В настоящее время из семи самоуправлений, в которых ранее не было муниципальной полиции, она уже создана в Мадонском крае. Соседний Вараклянский край заключит с Мадонским соглашение о выполнении функций. В Резекненском крае и городе идет процесс согласования кандидатов на должности начальников муниципальной полиции. Вентспилсское самоуправление планирует создать муниципальную полицию до конца этого года, а Аугшдаугавское и Ливанское самоуправления объявят конкурс на должность начальника муниципальной полиции, сообщает Министерство внутренних дел.

Создание муниципальной полиции позволит создать новые рабочие места, а также разгрузить Государственную полицию, которой больше не придется контролировать выполнение самоуправлениями определенных задач.

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