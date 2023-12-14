Не так давно в редакцию Rus.Postimees поступило фото интересной находки от читателя. Сам читатель находился на отдыхе в Санкт-Петербурге, в России, и на полке одного из сетевых магазинов нашел сидр, произведенный в Эстонии! Оказалось, что история за этим стоит довольно увлекательная, сообщает Rus.Postimees.
По словам читателя, найти сидр "TOUTE L'ANNEE cerise" можно в разных крупных российских магазинах. Это обычный алкогольный газированный сидр в объеме 0,75 литра. Интересно именно место его производства: на этикетке значится, что напиток произведен в Эстонии, а фирмой-производителем является AS Võhu Vein, расположенная в Ляэне-Вирумаа, в деревне Выху. Оказалось, что производят этот сидр россияне.
То, что эстонские предприятия продолжают вести бизнес с Россией, ни для кого не секрет. Эстония не запретила экспорт произведенных в стране товаров на восток, поэтому в 2023 году в торговле с Россией участвует, по приблизительным подсчетам, больше 500 разных предприятий. Согласно действующим законам, никакой проблемы в этом нет, поэтому вести бизнес с агрессором законно, даже если и аморально. А на морально-этические вопросы, как известно, у каждого предприятия свои собственные взгляды. Есть они и у российско-эстонского AS Võhu Vein.
В Эстонии фирма AS Võhu Vein была зарегистрирована еще в 1997 году. С начала 2011 года принадлежит Машкюру, Джалялу, Гасымалю, Руслану и Шахину Гасымовым, которые купили предприятие у владельца AS Haljas Мовсума Мехтиева. В 2018 году Võhu Vein экспортировало свою продукцию в Латвию, Германию, Испанию, Россию и США. Дистрибьюторами в России является некий торговый дом "Вилаш".
Машкюр Гасымов - петербургский предприниматель родом из Азербайджана, а также российский президент вышеупомянутой группы компаний "Вилаш". Судя по информации, найденной в Интернете, Машкюр с 2015 года входил в Рейтинг рублевых миллиардеров «Делового Петербурга», правда, к 2020 году со 140 места Гасымов опустился на 327.
Еще в 2019 году журналистам Деловых Ведомостей удалось пообщаться с Машкюром и узнать о его взглядах на эстонский бизнес. На тот момент у AS Võhu Vein существовала налоговая задолженность, но бизнесмен не отчаивался и строил долгосрочные планы. Его целью было превратить Võhu Vein в завод номер один в Эстонии. Журналисты выяснили, что Гасымов являлся фигурой неоднозначной и был замешан в нескольких cкандалах.
Согласно домашней странице AS Võhu Vein, в Эстонии производятся несколько видов сидров TOUTE L'ANNEE, вина в коробках Just Jump, cидр Nicolas Jardinier, несколько видов кагора и еще пара видов сидра из ревеня.
Цены в интернет-магазине довольно невысокие: два литра вина обойдутся покупателю в шесть евро, 0,75 литра сидра Nicolas Jardinier можно приобрести всего за 1,40 евро, а бутылка кагора такого же объема стоит три евро. Rus.Postimees попытался связаться с представителями Võhu Vein по нескольким номерам телефонов, указанным в Интернете, чтобы узнать условия закупки оптом, но потерпел неудачу - номера были либо старыми, либо неправильными, либо на том конце никто просто не брал трубку.
Rus. Postimees отправил в компанию несколько писем с вопросами, чтобы узнать о подробностях экспорта в Россию и о том, как дела с бизнесом обстоят сейчас. Компания ответила на отправленные им вопросы - хоть и не на все - письменно. И, надо сказать, в очень интересном формате. Võhu Vein прислали фотографию письма, которое было набрано на компьютере и распечатано. Ответ был на эстонском языке, а говорилось в нем примерно следующее:
"К сожалению, нам каждый месяц поступают многочисленные письма от Вас, отвечать на них у нас нет возможности, и мы не видим смысла. Мы не знаем, кто именно пишет и с какой целью. Даже если бы мы хотели ответить на присланное Вами письмо, то не смогли бы этого сделать. Вы должны нас понять - у нас заключены крупные договоры с нашими клиентами, и в них есть пункт о неразглашении коммерческих тайн, за нарушение которого предусмотрены крупные штрафы для нашего предприятия.
Предприятие Võhu Vein было основано в 1967, это эстонское предприятие, которое работает, основываясь на эстонских законах и правилах. Владельцы предприятия - азербайджанцы. На предприятии работают больше 10 работников, среди них - эстонцы, русские и украинцы.
Предприятие работает по всему миру, в том числе в Испании, Италии, Азербайджане, Казахстане, Германии, Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Наш договор с Россией о поставке сидров был заключен еще в 2010 году, и благодаря таким долгосрочным отношениям владельцам предприятия удалось спасти его от банкротства, оплатить большие долги, которые были у предприятия, а также решить некоторые другие проблемы и немного модернизировать работу Võhu Vein. Сейчас это помогает нам расширяться, сотрудничать с новыми и старыми клиентами, обеспечивать людям рабочие места, раз в год поднимать зарплаты работникам, что на сегодняшний день довольно непросто.
Мы заботимся о своих сотрудниках, стараемся для того, чтобы у них было рабочее место и зарплата, так как у всех есть семьи и расходы.
Многие предприятия в связи со сложившейся на сегодняшний день ситуацией собираются закрываться или уже закрылись, оставив своих работников на произвол судьбы. Поскольку у нас есть возможность работать и дальше, держать завод и рабочие места, мы будем это делать".
Насколько искренне это письмо и что из вышесказанного является правдой, остается только догадываться. Дело в том, что AS Võhu Vein с 2020 года не подавала годовых отчетов и по состоянию на 13 декабря у фирмы насчитывается долг в размере 17 726 евро. О том, чем это грозит, как именно будет урегулирован вопрос с задолженностью, Võhu Vein не говорит и никакой дополнительной информации не сообщает. Однако, несмотря на финансовые трудности, сидр успешно продается. И если речь не о бутылках из старых запасов, работникам фирмы, за которых так беспокоится руководство Võhu Vein, переживать не о чем.
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