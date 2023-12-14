Скриншот из онлайн-магазина AS Võhu Vein. Фото: Postimees

Rus. Postimees отправил в компанию несколько писем с вопросами, чтобы узнать о подробностях экспорта в Россию и о том, как дела с бизнесом обстоят сейчас. Компания ответила на отправленные им вопросы - хоть и не на все - письменно. И, надо сказать, в очень интересном формате. Võhu Vein прислали фотографию письма, которое было набрано на компьютере и распечатано. Ответ был на эстонском языке, а говорилось в нем примерно следующее:

"К сожалению, нам каждый месяц поступают многочисленные письма от Вас, отвечать на них у нас нет возможности, и мы не видим смысла. Мы не знаем, кто именно пишет и с какой целью. Даже если бы мы хотели ответить на присланное Вами письмо, то не смогли бы этого сделать. Вы должны нас понять - у нас заключены крупные договоры с нашими клиентами, и в них есть пункт о неразглашении коммерческих тайн, за нарушение которого предусмотрены крупные штрафы для нашего предприятия.

Предприятие Võhu Vein было основано в 1967, это эстонское предприятие, которое работает, основываясь на эстонских законах и правилах. Владельцы предприятия - азербайджанцы. На предприятии работают больше 10 работников, среди них - эстонцы, русские и украинцы.

Письмо от AS Võhu Vein. Фото: Postimees