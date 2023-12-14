В Литве в беби-боксе была оставлена двухлетняя девочка

Врачи обнаружили прикрепленную к ребенку записку, на которой были написаны имя девочки и дата рождения.

Врачи оценивают состояние здоровья ребенка как хорошее, никаких признаков насилия над девочкой не наблюдается. Правда, эмоциональное состояние у ребенка плохое.

"Было много слез, это травмирующее событие для ребенка, последствия которого мы увидим со временем", - заключает руководитель Каунасского управления по защите прав детей.

Девочку отдали под временную опеку. В таких случаях родителей ребенка не разыскивают и не налагают на них никакого наказания.

Родителям дается три месяца на то, чтобы изменить свое решение. Если родители не подадут заявление, девочке найдут новую семью.

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