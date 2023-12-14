Самые частые проявления этнической ненависти в соцсетях - против евреев

"Евреи упоминаются везде где только можно. По мнению комментаторов, они ответственны за все плохое, что происходит в мире. В то же время хочу подчеркнуть, что в контексте конфликта между Израилем и ХАМАС мы не наблюдаем в Латвии значительного роста антисемитизма в социальных сетях. Есть отдельные случаи, но в целом антисемитские комментарии и обмен публикациями продолжаются уже много лет", - сказала Каменска.