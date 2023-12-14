ЕС решил начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

Об этом Шарль Мишель сообщил в социальных сетях, назвав это "ясным сигналом надежды для их народов и для нашего континента".

"Исторический день! И Украина, и Молдова выполнили свою домашнюю работу и готовы предпринять следующие шаги на пути к присоединению к нашей европейской семье", - прокомментировала решение премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в соцсети X.

Решение начать переговоры о вступлении Украины и предоставить Киеву помощь в размере 50 миллиардов евро потребовало единогласия государств-членов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему высказывается против переговоров о вступлении Украины в ЕС, но при голосовании он не присутвовал.

Русская служба BBC со ссылкой на дипломатов Евросоюза передает, что перед голосованием он вышел из зала заседаний. По заявлению Reuters Орбан знал, что если он не проголосует, то решение будет принято в его отсутствие.