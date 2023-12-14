ЕС решил начать переговоры о членстве с Украиной и Молдовой

В четверг, 14 декабря, лидеры стран-членов Европейского Союза (ЕС) на саммите в Брюсселе договорились начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Об этом Шарль Мишель сообщил в социальных сетях, назвав это "ясным сигналом надежды для их народов и для нашего континента".
"Исторический день! И Украина, и Молдова выполнили свою домашнюю работу и готовы предпринять следующие шаги на пути к присоединению к нашей европейской семье", - прокомментировала решение премьер-министр Эстонии Кайя Каллас в соцсети X.
Решение начать переговоры о вступлении Украины и предоставить Киеву помощь в размере 50 миллиардов евро потребовало единогласия государств-членов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему высказывается против переговоров о вступлении Украины в ЕС, но при голосовании он не присутвовал.
Русская служба BBC со ссылкой на дипломатов Евросоюза передает, что перед голосованием он вышел из зала заседаний. По заявлению Reuters Орбан знал, что если он не проголосует, то решение будет принято в его отсутствие.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что "воздержался". При этом Орбан уже написал в Facebook, что "Венгрия не желает участвовать в этом плохом решении и поэтому осталась в стороне от принятия этого решения сегодня".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил на этой неделе, что решение не начинать переговоры о вступлении с Киевом может иметь "катастрофические последствия". Текущие средства, выделенные на поддержку Украины, также закончатся в конце года.
Шарль Мишель также отметил, что Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский написал пост в сети X о решении лидеров Евросоюза пригласить страну на переговоры о вступлении.
"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая вдохновляет, мотивирует и придает сил", - написал президент Украины.
This is a victory for Ukraine. A victory for all of Europe. A victory that motivates, inspires, and strengthens. https://t.co/zk44CeL5Ui— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023
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