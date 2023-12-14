Видео ⟩ Женщина прыгнула в Даугаву с Каменного моста

Женщина несколько минут простояла на перилах Каменного моста и, видимо, пыталась уговорить себя сделать роковой шаг. Прохожие обеспокоенно кричали и пытались убедить незнакомку перестать подвергать свою жизнь опасности. Пока женщина боролась сама с собой, спасатели уже успели подготовиться.

"Когда мы подъехали, водитель заметил, что женщина уже стоит за перилами, поэтому мы решили ехать прямо к воде, чтобы немедленно спустить лодку, а в случае пряжка, ждать у воды, чтобы сразу же спасти человека", - рассказал представитель Государственной пожарно-спасательной службы Александр Кутепов.

Несмотря на то, что спасатели сидели в лодке прямо под потенциальным местом прыжка женщины, она решила прыгнуть в ледяную реку.

"Вода в наших реках не соленая, поэтому температура воды около +2 градусов, поэтому довольно холодная. Еще человек, находясь в такой воде, очень быстро теряет температуру тела", - пояснил Кутепов.

На короткое время голова женщины ушла под воду, но пожарные быстро схватили женщину за одежду и насильно затащили ее в лодку.

"Медики оказали немедленную помощь одному пострадавшему, который позже был доставлен в медицинское учреждение с травмами нескольких частей тела", - сказала представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лаура Берзиня.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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