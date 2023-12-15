Видео ⟩ В школе Риги ученика избили из-за долга за сигареты

Электронные сигареты завоевали устойчивую популярность среди молодежи. Школьники торгуют вредным продуктом, причем в помещении учебного заведения. Не является исключением и Плявиньская средняя школа, где юноши избили одноклассника из-за сигарет, сообщает программа Degpunktā.
Опубликовано видео насилия над школьником. На кадрах видно, как несколько подростков запирают своего сверстника в туалетной кабинке и подвергают его насилию, а остальные наблюдают за происходящим.
Инцидент был снят пару дней назад в туалете для мальчиков Плявиньской средней школы. Ситуация крайне встревожила пострадавшего и его семью.
Алексис, пострадавший от насилия со стороны сверстников, говорит, что его били в туалете в течение минуты, а в конце сказали, что если он пожалуется матери, то они его снова побьют.
Мальчик рассказал маме о случившемся, и ситуация начала разрешаться. Алексис говорит, что агрессор из более младшего класса, но он старше его - ему 15 лет. Другому - 14 или 15.
Насилие, предположительно, произошло из-за невыплаченного долга за сигареты.
Алексис якобы задолжал шесть евро, но поскольку деньги не были выплачены вовремя, агрессоры "включили счетчик". Сегодня он должен был шесть евро, завтра - двадцать, послезавтра - пятьдесят евро. Мать мальчика считает, что произошедшее было хорошо организовано.
Передача также связалась по телефону с другой стороной конфликта. Отец главного нападавшего ответил: "Давайте подождем выводов Госполиции, неизвестно, как там было".
Поскольку конфликт произошел в туалете на втором этаже школы, программа обратилась к руководству учебного заведения с вопросом, что планируется сделать в дальнейшем, чтобы подобные инциденты не повторялись.
Заместитель директора по воспитательной работе Йоланта Ницгале утверждает, что школа сделала выводы, педагогов попросили усилить контроль за безопасностью жертвы.
По словам Ницгале, причиной конфликта является незаконный сбыт электронных курительных устройств и якобы неоплаченный долг за них.
Также будет усилен контроль за учащимися в помещениях учебного заведения.
С другой стороны, собрав первичные показания, сотрудники полиции не усматривают в произошедшем уголовного преступления. Возбуждено административное производство.
Видео: Сюжет программы "Degpunktā"
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