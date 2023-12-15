Видео ⟩ В школе Риги ученика избили из-за долга за сигареты

Опубликовано видео насилия над школьником. На кадрах видно, как несколько подростков запирают своего сверстника в туалетной кабинке и подвергают его насилию, а остальные наблюдают за происходящим.

Инцидент был снят пару дней назад в туалете для мальчиков Плявиньской средней школы. Ситуация крайне встревожила пострадавшего и его семью.

Алексис, пострадавший от насилия со стороны сверстников, говорит, что его били в туалете в течение минуты, а в конце сказали, что если он пожалуется матери, то они его снова побьют.

Мальчик рассказал маме о случившемся, и ситуация начала разрешаться. Алексис говорит, что агрессор из более младшего класса, но он старше его - ему 15 лет. Другому - 14 или 15.

Насилие, предположительно, произошло из-за невыплаченного долга за сигареты.

Алексис якобы задолжал шесть евро, но поскольку деньги не были выплачены вовремя, агрессоры "включили счетчик". Сегодня он должен был шесть евро, завтра - двадцать, послезавтра - пятьдесят евро. Мать мальчика считает, что произошедшее было хорошо организовано.