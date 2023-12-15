Путин назвал размер воюющей в Украине группировки. О чем говорят эти цифры?

Во-первых, численность российской группировки (в ее состав входили не только части российской армии, но и вооруженные формирования самопровозглашенных ЛНР и ДНР) на начало вторжения разные источники оценивают по-разному.

Военные эксперты часто оперируют цифрой в 300 тысяч, но эти данные настолько приблизительны, что использовать их для получения каких-то результатов сложно.

Во-вторых, точное число погибших остается неизвестным. Русская служба Би-би-си совместно с «Медиазоной» (власти России внесли это издание в реестр «иноагентов») пытается установить число погибших по открытым источникам, и по данным на 11 ноября 2022 года удалось подтвердить информацию о 8712 погибших солдатах и офицерах.

Однако эти данные далеко не полные, и точное число потерь может быть в два раза больше. Кроме того, в этих данных нет погибших участников вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

1 декабря 2023 года Владимир Путин издал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в вооруженных силах России увеличивается с 1 150 628 до 1 320 000.

130 тысяч из них составят призывники — именно столько российские власти планируют призвать в ходе осеннего призыва.

Можно ли верить президенту России?

Есть еще одно обстоятельство, которое затрудняет анализ цифр, которые назвал Путин на пресс-конференции 14 декабря.

Их произнес глава государства, которое является одним из участников большой войны.

Россия скрывает многие данные о своих вооруженных силах: в частности, она не публикует информацию о потерях. Численность группировки на фронте долгое время также скрывалась.

Поэтому было бы логично предположить, что Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы раскрывать истинные данные.

С другой стороны, это официальное заявление, которое, в случае, если бы оно оказалось неправдой, отразилось бы на его репутации политика.

Проверить цифры, которые озвучил Путин, из независимых источников невозможно.

С другой стороны, это единственные официальные данные, и поэтому в будущем большинство экспертов и журналистов будут использовать их в своих материалах.

Фото: BBC

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