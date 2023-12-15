Путин назвал размер воюющей в Украине группировки. О чем говорят эти цифры?

Во время «прямой линии» Владимир Путин назвал некоторые цифры, которые имеют отношение к численности и составу российской группировки, воюющей в Украине. Би-би-си попыталась разобраться, какие выводы о состоянии российском армии можно сделать на основе этих цифр.
По словам российского президента, в зоне «специальной военной операции» в Украине находятся 617 тысяч российских военных. «Протяжённость линии соприкосновения — свыше двух тысяч километров, в зоне боевых действий находится 617 тысяч человек», — сообщил он.
Из них 244 тысячи — это мобилизованные во время первой волны, начавшейся осенью 2022 года.
«Смотрите, у нас прошла частичная мобилизация, и мы призвали тогда 300 тысяч человек […] Сейчас, по-моему, 244 тысячи находятся напрямую в зоне боевых действий», — сказал Путин.
Еще 41 тысяча, по его словам, «уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее».
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С начала 2023 года, после завершения первой волны мобилизации, российские власти активизировали кампанию по заключению контрактов на службу в армии. По словам Путина, всего к моменту пресс-конференции таким образом были набраны 486 тысяч человек, а к концу года эта цифра возрастет почти до полумиллиона.
Путин утверждает, что новой мобилизации в России не будет. По крайней мере, пока. «Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день необходимости в этом нет», — заявил он.
Что означают эти цифры?
В начале ноября прошлого года Путин назвал число мобилизованных в ходе первой волны россиян. «300 тысяч мобилизованных… У нас — 318 тысяч. Почему 318? Потому что добровольцы», — сказал он.
Если вычесть из этого числа 41 тысячу уволенных, а также 244 тысячи тех, кто находится в зоне боевых действий — об этом Путин рассказал во время «прямой линии» 14 декабря, то получится 33 тысячи.
Судьбу этих людей президент России никак не прокомментировал. Это не обязательно означает число потерь — Путин говорил о «зоне боевых действий», то есть кто-то из этих 33 тысяч мобилизованных вполне может просто находиться на территории России.
Если сложить число мобилизованных, которые остаются на фронте (244 тысячи), с числом заключивших контракт в 2023 году (486 тысяч), то получится 730 тысяч человек — на столько, как минимум, увеличилась российская армия с осени 2022 года.
Это, пожалуй, единственная цифра, которую можно считать более или менее определенной.
Что остается неизвестным
Рассчитать фактическую численность российских вооруженных сил на этой основе трудно, поскольку нет никаких данных о том, сколько военных было на фронте осенью 2022 года — на момент начала мобилизации.
Во-первых, численность российской группировки (в ее состав входили не только части российской армии, но и вооруженные формирования самопровозглашенных ЛНР и ДНР) на начало вторжения разные источники оценивают по-разному.
Военные эксперты часто оперируют цифрой в 300 тысяч, но эти данные настолько приблизительны, что использовать их для получения каких-то результатов сложно.
Во-вторых, точное число погибших остается неизвестным. Русская служба Би-би-си совместно с «Медиазоной» (власти России внесли это издание в реестр «иноагентов») пытается установить число погибших по открытым источникам, и по данным на 11 ноября 2022 года удалось подтвердить информацию о 8712 погибших солдатах и офицерах.
Однако эти данные далеко не полные, и точное число потерь может быть в два раза больше. Кроме того, в этих данных нет погибших участников вооруженных формирований ДНР и ЛНР.
1 декабря 2023 года Владимир Путин издал указ, согласно которому штатная численность военнослужащих в вооруженных силах России увеличивается с 1 150 628 до 1 320 000.
130 тысяч из них составят призывники — именно столько российские власти планируют призвать в ходе осеннего призыва.
Можно ли верить президенту России?
Есть еще одно обстоятельство, которое затрудняет анализ цифр, которые назвал Путин на пресс-конференции 14 декабря.
Их произнес глава государства, которое является одним из участников большой войны.
Россия скрывает многие данные о своих вооруженных силах: в частности, она не публикует информацию о потерях. Численность группировки на фронте долгое время также скрывалась.
Поэтому было бы логично предположить, что Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы раскрывать истинные данные.
С другой стороны, это официальное заявление, которое, в случае, если бы оно оказалось неправдой, отразилось бы на его репутации политика.
Проверить цифры, которые озвучил Путин, из независимых источников невозможно.
С другой стороны, это единственные официальные данные, и поэтому в будущем большинство экспертов и журналистов будут использовать их в своих материалах.
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