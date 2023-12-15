Расследование по импичменту Байдена: что известно

Но при этом он заявил законодателям, что это были «обычные телефонные разговоры», которые не привели ни к каким сделкам, что идет вразрез с утверждениями республиканцев о взятках, конфликте интересов или ином материальном участии президента в зарубежных проектах его сына.

Предполагаемая схема взяток

Ключевым элементом расследования является история, которая впервые всплыла в 2019 году, во время первого импичмента тогдашнему президенту Дональду Трампу.

Это была непроверенная информация, попавшая в распоряжение ФБР, согласно которой Джо Байден якобы оказывал давление на правительство Украины, чтобы оно уволило видного прокурора и остановило расследование в отношении украинской энергетической компании «Бурисма», в совет директоров которой входил Хантер Байден.

В документе, который предал гласности в июле этого года сенатор-республиканец от штата Айова Чак Грассли, несмотря на то, что содержащаяся в нем информация проверена не была, говорилось, что президент «Бурисмы» Николай Злочевский якобы передал Байденам по 5 млн долларов каждому. В нем не приводилось никаких доказательств, что эти выплаты реально были сделаны, или разъяснений, кто именно эти деньги получал, если это все-таки произошло.

Министерство юстиции США при администрации Трампа расследовало эти обвинения в течение восьми месяцев, но в конечном итоге прекратило расследование из-за «недостаточности доказательств».