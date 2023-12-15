Домбровскис: санкции против России дают результат

"В целом санкции дают результат. Например, если мы посмотрим на крупнейший источник доходов российского бюджета, которым является экспорт нефти и нефтепродуктов, то доходы России от экспорта нефти в этом году упали примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Большое влияние оказывают нефтяное эмбарго ЕС и введенный G7 потолок цен на нефть", - сказал Домбровскис.

В то же время он отметил, что многие страны мира не присоединились к санкциям, включая такие большие государства, как Китай и Индия, а Россия активно ищет альтернативные рынки сбыта.

"Финансовая ситуация в России также довольно сложная. Курс рубля падает, Центральный банк России пытается его защитить, и, как следствие, был вынужден повысить процентные ставки до 15%. Для сравнения, основная базовая ставка рефинансирования Европейского центрального банка в настоящее время составляет 4,5%. Это негативно сказывается на российской экономике и покупательной способности населения. На это также влияет довольно высокая инфляция в России", - сказал Домбровскис.