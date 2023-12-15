Видео ⟩ "Радио Свобода": российские солдаты использовали пленных ВСУ в качестве живого щита

По информации, которой располагает "Радио Свобода", видео снято возле Роботино в Запорожской области. Точное место съемки видео пока не сообщается.

Как сообщает "Радио Свобода", на 19-минутном видео "показано, как группа солдат российской армии с оружием в руках идет к позициям украинской армии. Перед ними идут безоружные люди с поднятыми руками".

Российские военные используют пленных украинцев как живой щит, выяснили журналисты украинской службы Радио Свобода.



На видео из Запорожской области видно, как в сторону позиций ВСУ идут военнослужащий армии РФ и безоружный человек с поднятыми руками pic.twitter.com/BDc6fsmfeX — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) December 15, 2023

Сообщается, что безоружные люди одеты в форму, отличную от формы вооруженных людей. Позже на видео видно, как вооруженные люди вступают в бой.

Украинские военные, которые предоставили видео СМИ, утверждают, что события на видео - разведка боем с целью получения более подробной информации об украинских позициях.

Использование военнопленных в бою является военным преступлением, запрещенным Женевскими конвенциями.

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